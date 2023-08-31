В полиции прокомментировали жестокую драку в ночном магазине в Ростове

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Напомним, днем в соцсетях и мессенджерах появились кадры с места жестокой массовой драки, произошедшей в одном из магазинов на улице Орбитальной. Пятеро мужчин напали на посетителей магазина и жестоко избили их, пока потерпевшие отчаянно пытались защитить себя. Причина конфликта не попала на запись камер видеонаблюдения, а потому нападение выглядело спонтанным.
В полиции ответили на запрос журналистов по поводу инцидента и сообщили, что ОП №1 УМВД России по Ростову получил сигнал о драке от продавца. По официальным данным, в результате конфликта одного из мужчин с травмами доставили в ближайшую больницу.
«В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и участников инцидента», — сказано в сообщении, в полиции сообщили, что по результатам проверки примут процессуальное решение в соответствии с законом.