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Published Сегодня, 14:24

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Updated Сегодня, 14:26

В полиции прокомментировали жестокую драку в ночном магазине в Ростове

В полиции прокомментировали жестокую драку в ночном магазине в Ростове

31 августа 2023, 14:24
Фото: 1MI
В полиции прокомментировали жестокую драку в ночном магазине в Ростове
Сотрудники УМВД по Ростову проводят проверку по факту жестокой драки с участием семи человек в магазине ночью 31 августа, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Напомним, днем в соцсетях и мессенджерах появились кадры с места жестокой массовой драки, произошедшей в одном из магазинов на улице Орбитальной. Пятеро мужчин напали на посетителей магазина и жестоко избили их, пока потерпевшие отчаянно пытались защитить себя. Причина конфликта не попала на запись камер видеонаблюдения, а потому нападение выглядело спонтанным.

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В полиции ответили на запрос журналистов по поводу инцидента и сообщили, что ОП №1 УМВД России по Ростову получил сигнал о драке от продавца. По официальным данным, в результате конфликта одного из мужчин с травмами доставили в ближайшую больницу.

«В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и участников инцидента», — сказано в сообщении, в полиции сообщили, что по результатам проверки примут процессуальное решение в соответствии с законом.

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