В полиции прокомментировали жестокую драку в ночном магазине в Ростове

Напомним, днем в соцсетях и мессенджерах появились кадры с места жестокой массовой драки, произошедшей в одном из магазинов на улице Орбитальной. Пятеро мужчин напали на посетителей магазина и жестоко избили их, пока потерпевшие отчаянно пытались защитить себя. Причина конфликта не попала на запись камер видеонаблюдения, а потому нападение выглядело спонтанным.