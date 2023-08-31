В Ростове к начальнику полиции пришли с обысками, а горожане устроили массовую драку

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Объединенная пресс-служба судов Ростовской области объявила, что в Новошахтинске оштрафовали мужчину за татуировку.
Новошахтинский районный суд установил, что 24 августа дончанин публично демонстрировал свою татуировку с изображением свастики. Это запрещено законом и квалифицируется как административное правонарушение.
Подозреваемый признал свою вину в полном объеме, ему предстоит выплатить тысячу рублей штрафа.
Telegram-канал «Это Ростов» сообщил, что в ночь на 31 августа в Ростове на перекрестке улиц Орбитальной и Беляева произошла массовая драка.
По предварительной информации, несколько мужчин влетели в магазин и избили посетителей, которые беседовали с девушкой-продавцом.
Родственница одного из пострадавших рассказал, что пятеро мужчин влетели в магазин, вытянули ее брата на улицу и стали избивать его втроем, пока двое других мужчин били еще одного посетителя.
«В результате его увезли в БСМП, пришлось зашивать бровь, наложили четыре шва», — цитируют женщину авторы канала.
К месту происшествия вызвали сотрудников полиции, причина конфликта в настоящий момент остается неизвестной.
Одной из главных новостей дня стали слухи о проведении обысков в доме начальника следственного отдела ОП №3 Кировского района Ростова.
Издание 1Rnd со ссылкой на собственные источники, объявило о том, что оперативники нагрянули в дом полицейского в 06.00 мск, среди силовиков находились сотрудники ФСБ и оперчасти собственной безопасности донской полиции.
По предварительной информации, полицейского подозревают в превышении полномочий и коррупции, однако эти данные пока не получили официального подтверждения у компетентных источников. Информация находится на стадии проверки.