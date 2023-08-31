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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Ростове к начальнику полиции пришли с обысками, а горожане устроили массовую драку

В Ростове к начальнику полиции пришли с обысками, а горожане устроили массовую драку

31 августа 2023, 15:04
Фото: Sharon Mollerus/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростове к начальнику полиции пришли с обысками, а горожане устроили массовую драку
В Ростовской области дончан судят за тату, продолжают выявлять случаи превышения полномочий и коррупции в рядах полиции, пока ростовчане устраивают жестокие драки в ночных магазинах.

Сомнительный выбор рисунка

Объединенная пресс-служба судов Ростовской области объявила, что в Новошахтинске оштрафовали мужчину за татуировку.

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Новошахтинский районный суд установил, что 24 августа дончанин публично демонстрировал свою татуировку с изображением свастики. Это запрещено законом и квалифицируется как административное правонарушение.

Подозреваемый признал свою вину в полном объеме, ему предстоит выплатить тысячу рублей штрафа.

Буря в стакане

Telegram-канал «Это Ростов» сообщил, что в ночь на 31 августа в Ростове на перекрестке улиц Орбитальной и Беляева произошла массовая драка.

По предварительной информации, несколько мужчин влетели в магазин и избили посетителей, которые беседовали с девушкой-продавцом.

Родственница одного из пострадавших рассказал, что пятеро мужчин влетели в магазин, вытянули ее брата на улицу и стали избивать его втроем, пока двое других мужчин били еще одного посетителя.

«В результате его увезли в БСМП, пришлось зашивать бровь, наложили четыре шва», — цитируют женщину авторы канала.

К месту происшествия вызвали сотрудников полиции, причина конфликта в настоящий момент остается неизвестной.

«В результате его увезли в БСМП, пришлось зашивать бровь, наложили четыре шва», — цитируют женщину авторы канала.«В результате его увезли в БСМП, пришлось зашивать бровь, наложили четыре шва», — цитируют женщину авторы канала.
«В результате его увезли в БСМП, пришлось зашивать бровь, наложили четыре шва», — цитируют женщину авторы канала.
Фото: ТГ канал Это Ростов!

И снова подозреваемый — представитель власти

Одной из главных новостей дня стали слухи о проведении обысков в доме начальника следственного отдела ОП №3 Кировского района Ростова.

Издание 1Rnd со ссылкой на собственные источники, объявило о том, что оперативники нагрянули в дом полицейского в 06.00 мск, среди силовиков находились сотрудники ФСБ и оперчасти собственной безопасности донской полиции.

По предварительной информации, полицейского подозревают в превышении полномочий и коррупции, однако эти данные пока не получили официального подтверждения у компетентных источников. Информация находится на стадии проверки.

По предварительной информации, полицейского подозревают в превышении полномочий и коррупцииПо предварительной информации, полицейского подозревают в превышении полномочий и коррупции
По предварительной информации, полицейского подозревают в превышении полномочий и коррупции
Фото: 1MI
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