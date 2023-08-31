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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

В Ростовской области усилят меры безопасности

В Ростовской области усилят меры безопасности

31 августа 2023, 13:12
Фото: donland.ru
В Ростовской области усилят меры безопасности
В Ростовской области в День знаний будут усилены меры безопасности, сообщили в правительстве региона.

В пятницу, 1 сентября, во всех школах региона пройдут праздничные мероприятия. В это время будут усилены меры безопасности на территории всего региона.

Какие именно планируется предпринять меры, не раскрывается.

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Ранее власти региона уже заявляли, что образовательным организациям уделяется особое внимания для обеспечения безопасности. Всего в День знаний начнут учиться более 460 тысяч школьников.

До этого стало известно, что в образовательных учреждениях области пройдут уроки по подготовке детей к действиям при экстремальных и опасных ситуациях. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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