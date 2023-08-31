В Ростовской области усилят меры безопасности

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В пятницу, 1 сентября, во всех школах региона пройдут праздничные мероприятия. В это время будут усилены меры безопасности на территории всего региона.
Какие именно планируется предпринять меры, не раскрывается.
Ранее власти региона уже заявляли, что образовательным организациям уделяется особое внимания для обеспечения безопасности. Всего в День знаний начнут учиться более 460 тысяч школьников.
До этого стало известно, что в образовательных учреждениях области пройдут уроки по подготовке детей к действиям при экстремальных и опасных ситуациях. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.