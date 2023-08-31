В Ростовской области заявили о катастрофической нехватке водителей автобусов

«Но! У нас катастрофически не хватает водителей. Поэтому приняли решение в тестовом режиме перейти на немного другой график маршрутов», — рассказал Виталий Дьячкин, объяснив, что с понедельника до обеда субботы маршруты будут работать в штатном режиме, а после обеда субботы и в воскресенье водители будут отдыхать. Такое расписание работы маршруты будет действовать до набора новых кадров.