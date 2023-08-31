В Ростовской области заявили о катастрофической нехватке водителей автобусов

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Вечером 31 августа глава администрации Константиновского района Виталий Дьячкин ответил на жалобы жителей, недовольных работой общественного транспорта.
Глава администрации пообещал, что в Константиновском районе с 1 сентября восстановят маршрут №3 из Ведерников, однако предупредил об острой нехватке кадров в сфере пассажироперевозок.
«Но! У нас катастрофически не хватает водителей. Поэтому приняли решение в тестовом режиме перейти на немного другой график маршрутов», — рассказал Виталий Дьячкин, объяснив, что с понедельника до обеда субботы маршруты будут работать в штатном режиме, а после обеда субботы и в воскресенье водители будут отдыхать. Такое расписание работы маршруты будет действовать до набора новых кадров.
Ранее в Ростове представитель АТП рассказал, что для привлечения новых кадров необходимо предлагать водителям автобусов зарплату не менее 180 тысяч рублей.