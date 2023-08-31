В Сети появилось видео с места аварии с двумя автомобилями и такси в центре Ростова

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
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Updated Сегодня, 17:43
Вечером 31 августа Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видео от подписчиков, на котором запечатлены последствия аварии в районе Ростовского областного училища олимпийского резерва на проспекте Буденновском, 101/114.
На кадрах видно, что в центре Ростова произошла авария с участием внедорожника, «легковушки», которые остановились рядом с друг другом, и автомобиля такси, находящегося примерно в 20 метрах от них.
У всех автомобилей заметные механические повреждения, рядом стоят один автомобиль скорой медицинской помощи и машина СПТ[прим. редакции — служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ].
Журналисты запросили у ГИБДД комментарий о причинах, обстоятельствах и пострадавших в аварии, данные будут обновляться по мере появления новой информации из официальных источников.
Ранее в Ростовской области образовалась 16-километровая пробка.