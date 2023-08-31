rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

В Волгодонске ребёнок на самокате попал под «Газель»

В Волгодонске ребёнок на самокате попал под «Газель»

31 августа 2023, 08:56
Фото: 1MI
В Волгодонске ребёнок на самокате попал под «Газель»
В Ростовской области несовершеннолетний, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с «Газелью», сообщает региональное УГИБДД.

ДТП произошло накануне, 30 августа, около 14.20 мск. По предварительным данным, ехавший на самокате по улице Прибрежной 8-летний школьник не справился с управлением и угодил под колеса «Газели». Ребенок получил травмы, сейчас он находится в больнице.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшей аварии.

Место ДТП с ребенком на электросамокате в ВолгодонскеМесто ДТП с ребенком на электросамокате в Волгодонске
Место ДТП с ребенком на электросамокате в Волгодонске
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате
Узнать подробнее

В ГИБДД уточнили, что мощность самоката превышала 250 ватт, это означает, что для управления таким транспортным средством необходимы водительские права категории «М».

Ранее сообщалось, что жители Ростова потребовали полностью запретить электросамокаты вслед за Парижем.

Читайте также:
В Ростовской области растут цены на мясо, а дончан могут привлечь к защите регионаВ ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии в Ростовской области с 8 жертвамиВ Ростовской области 23 августа состоятся похороны многодетной семьи, погибшей в ДТП
#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дтп#Волгодонск#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#ДТП с подростком#Электросамокаты#ДТП с пешеходом#Электросамокаты в Ростове#Правила для электросамокатов#ДТП в Волгодонске#Электросамокаты в Ростовской области#Пострадавший в дтп#ДТП с ребенком#Электросамокат#ДТП с электросамокатом
Подпишитесь
Жителей Ростовской области пугают следы в небе и сбор биометрии банкоматами
Вчера, 15:10
Троих украинцев, передававших СБУ данные о российской армии, отдали под суд в Ростове
Вчера, 15:01
Таганрожца Рому Зверя просят внести в санкционный список Евросоюза
Вчера, 13:12
Силовики накрыли банду мефедроновых наркодилеров в Ростовской области
Вчера, 12:49
Аграрии сообщили о неурожае винограда в Ростовской области из-за погоды
Вчера, 06:35
«Карману больно»: как подорожали сборы детей в школу в Краснодаре
Вчера, 15:06