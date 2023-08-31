В Волгодонске ребёнок на самокате попал под «Газель»

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
ДТП произошло накануне, 30 августа, около 14.20 мск. По предварительным данным, ехавший на самокате по улице Прибрежной 8-летний школьник не справился с управлением и угодил под колеса «Газели». Ребенок получил травмы, сейчас он находится в больнице.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшей аварии.
В ГИБДД уточнили, что мощность самоката превышала 250 ватт, это означает, что для управления таким транспортным средством необходимы водительские права категории «М».
Ранее сообщалось, что жители Ростова потребовали полностью запретить электросамокаты вслед за Парижем.