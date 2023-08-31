В Волгодонске ребёнок на самокате попал под «Газель»

ДТП произошло накануне, 30 августа, около 14.20 мск. По предварительным данным, ехавший на самокате по улице Прибрежной 8-летний школьник не справился с управлением и угодил под колеса «Газели». Ребенок получил травмы, сейчас он находится в больнице.