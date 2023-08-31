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Published Сегодня, 07:23

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Власти Ростовской области продают железную дорогу за 10 миллионов рублей

Власти Ростовской области выставили на продажу железнодорожный тупик

31 августа 2023, 07:23
Фото: Ural-66/cc0/wikimedia.org
Власти Ростовской области продают железную дорогу за 10 миллионов рублей
Власти Ростовской области выставили на продажу железнодорожный тупик, за него планируется выручить 10 миллионов рублей, следует из извещения на сайте правительства региона.

Фонд имущества Ростовской области выставил на торги железнодорожный тупик, находящийся в собственности региона. Он представляет собой железную дорогу не общего пользования протяженностью 1,2 километра. Расположен объект в Азове на улице Дружбы, 5.

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Власти заверяют, что железная дорога находится в удовлетворительном состоянии. Начальная стоимость объекта составляет 10,2 миллиона рублей. Аукцион, на котором продадут железнодорожный тупик, состоится 2 октября. Желающих там участвовать предупреждают, что шаг аукциона составляет 513 тысяч рублей. Подать заявки на участие в нем можно до 25 сентября.

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