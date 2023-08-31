Власти Ростовской области выставили на продажу железнодорожный тупик

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Фонд имущества Ростовской области выставил на торги железнодорожный тупик, находящийся в собственности региона. Он представляет собой железную дорогу не общего пользования протяженностью 1,2 километра. Расположен объект в Азове на улице Дружбы, 5.
Власти заверяют, что железная дорога находится в удовлетворительном состоянии. Начальная стоимость объекта составляет 10,2 миллиона рублей. Аукцион, на котором продадут железнодорожный тупик, состоится 2 октября. Желающих там участвовать предупреждают, что шаг аукциона составляет 513 тысяч рублей. Подать заявки на участие в нем можно до 25 сентября.
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