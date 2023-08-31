Власти Ростовской области выставили на продажу железнодорожный тупик

Власти заверяют, что железная дорога находится в удовлетворительном состоянии. Начальная стоимость объекта составляет 10,2 миллиона рублей. Аукцион, на котором продадут железнодорожный тупик, состоится 2 октября. Желающих там участвовать предупреждают, что шаг аукциона составляет 513 тысяч рублей. Подать заявки на участие в нем можно до 25 сентября.