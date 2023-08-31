rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Участок под многоэтажное строительство продают рядом с Ворошиловским мостом в Ростове

Высотки могут появиться рядом с Ворошиловским мостом в Ростове

31 августа 2023, 06:36
Фото: Яндекс.Карты
Участок под многоэтажное строительство продают рядом с Ворошиловским мостом в Ростове
В Ростове, недалеко от Ворошиловского моста, выставили на продажу участок земли под застройку за 200 миллионов рублей, информация об этом появилась на одном из сайтов свободных объявлений.

Новые многоэтажные дома могут появиться в Ростове рядом с Ворошиловским мостом. Там выставили на продажу участок земли площадью в 44 сотки. Его начальная стоимость составляет 200 миллионов рублей. Участок расположен рядом с бизнес-центром «Пять морей».

Среди плюсов участка продавец называет расположение в исторической части города, вид на Дон, набережную и стадион «Ростов Арена», а также близкие дорожные развязки во все части города.

На месте старого аэропорта в Ростов возведут 35-этажные небоскребы
Узнать подробнее
Новые многоэтажные дома могут появиться в Ростове рядом с Ворошиловским мостом.Новые многоэтажные дома могут появиться в Ростове рядом с Ворошиловским мостом.
Новые многоэтажные дома могут появиться в Ростове рядом с Ворошиловским мостом.
Фото: Авито

Построить там предлагают многоэтажные дома, апартаменты или гостиницу. Необходимые для этого коммуникации к участку уже проведены, а разрешения для строительства получены, заверяет продавец.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о других участках в центре города, выставленных на продажу под многоэтажное строительство.

Читайте также:
Кубанский строитель займется застройкой на Северном в Ростове за 663 миллиона рублейЭксперты оценили, как изменится рынок жилья в Ростове с застройкой ЛевобережьяНесколько участков в центре Ростова отдадут под строительство ЖК и бизнес-центров
#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Застройка высотками#Последние новости Ростова на сегодня#Застройка Ростова#Строительство в Ростове#ЖК в Ростове#Ростов#Ворошиловский мост в Ростове
Подпишитесь
Жителей Ростовской области пугают следы в небе и сбор биометрии банкоматами
Вчера, 15:10
Троих украинцев, передававших СБУ данные о российской армии, отдали под суд в Ростове
Вчера, 15:01
Таганрожца Рому Зверя просят внести в санкционный список Евросоюза
Вчера, 13:12
Силовики накрыли банду мефедроновых наркодилеров в Ростовской области
Вчера, 12:49
Аграрии сообщили о неурожае винограда в Ростовской области из-за погоды
Вчера, 06:35
«Карману больно»: как подорожали сборы детей в школу в Краснодаре
Вчера, 15:06