Высотки могут появиться рядом с Ворошиловским мостом в Ростове

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Новые многоэтажные дома могут появиться в Ростове рядом с Ворошиловским мостом. Там выставили на продажу участок земли площадью в 44 сотки. Его начальная стоимость составляет 200 миллионов рублей. Участок расположен рядом с бизнес-центром «Пять морей».
Среди плюсов участка продавец называет расположение в исторической части города, вид на Дон, набережную и стадион «Ростов Арена», а также близкие дорожные развязки во все части города.
Построить там предлагают многоэтажные дома, апартаменты или гостиницу. Необходимые для этого коммуникации к участку уже проведены, а разрешения для строительства получены, заверяет продавец.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о других участках в центре города, выставленных на продажу под многоэтажное строительство.