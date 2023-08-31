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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Выяснилось, какие товары сильно подешевеют осенью

31 августа 2023, 11:14
Согласно информации предоставленной доцентом Ольгой Тарасовой из РЭУ им. Г. В. Плеханова, осенью ожидается снижение цен на товары для дачи и отдыха на природе.

Это связано с тем, что обычно весной и летом спрос на такие товары выше, а осенью продавцы стараются распродать оставшийся у них инвентарь по более выгодным ценам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На крупных онлайн-площадках уже сейчас можно заметить скидки до 50-60% на дачный инвентарь, мебель и садовое оборудование. Анализ цен на летнюю одежду и обувь также показывает снижение цен на эти товары.

Таким образом, большинство трикотажных изделий, летняя верхняя одежда, плавательные принадлежности и легкая обувь не будут пользоваться спросом осенью. Поэтому многие продавцы предлагают скидки от 10% до 60% на эти товары.

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