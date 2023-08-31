Выяснилось, какие товары сильно подешевеют осенью

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Это связано с тем, что обычно весной и летом спрос на такие товары выше, а осенью продавцы стараются распродать оставшийся у них инвентарь по более выгодным ценам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На крупных онлайн-площадках уже сейчас можно заметить скидки до 50-60% на дачный инвентарь, мебель и садовое оборудование. Анализ цен на летнюю одежду и обувь также показывает снижение цен на эти товары.
Таким образом, большинство трикотажных изделий, летняя верхняя одежда, плавательные принадлежности и легкая обувь не будут пользоваться спросом осенью. Поэтому многие продавцы предлагают скидки от 10% до 60% на эти товары.