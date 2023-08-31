Выяснилось, какие товары сильно подешевеют осенью

На крупных торговых площадках уже сейчас можно найти скидки до 50-60% на дачный инвентарь, мебель для дачи и садовое оборудование. Аналогичная тенденция наблюдается и у летней одежды и обуви. Большая часть трикотажа, верхней одежды, плавательных принадлежностей и легкой обуви не будет востребована осенью, так как сезон заканчивается. Поэтому многие продавцы предлагают скидки от 10% до 60% на эти товары.