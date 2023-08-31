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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Выяснилось, какие товары сильно подешевеют осенью

31 августа 2023, 11:42
Цены на некоторые товары меняются в зависимости от времени года, и осенью можно ожидать снижения стоимости товаров для дачи и отдыха на природе.

Обычно различные инструменты и предметы для работы на участке покупают весной и летом, а осенью продавцы распродают оставшийся товар по более выгодным ценам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На крупных торговых площадках уже сейчас можно найти скидки до 50-60% на дачный инвентарь, мебель для дачи и садовое оборудование. Аналогичная тенденция наблюдается и у летней одежды и обуви. Большая часть трикотажа, верхней одежды, плавательных принадлежностей и легкой обуви не будет востребована осенью, так как сезон заканчивается. Поэтому многие продавцы предлагают скидки от 10% до 60% на эти товары.

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