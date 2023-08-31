Юрист Габович рассказал, что изменится в жизни ростовских водителей с 1 сентября

«Еще я обратил внимание на нюансы установки видеорегистратора на лобовом стекле машины. На самом деле и раньше было упоминание, что обзору водителя ничего не должно мешать. Сейчас появились уточнения, что видеорегистратор не должен создавать помех для обзора, для работы подушек безопасности», — добавляет эксперт.