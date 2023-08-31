Юрист Габович рассказал, что изменится в жизни ростовских водителей с 1 сентября

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
По словам собеседника, с 1 сентября для водителей автомобилей в Ростове вводится запрет на использование летних шин зимой. Теперь на летних шинах ростовчане не смогут ездить в декабре, январе и феврале.
Тоже самое касается и зимних шипованных шин. На них запретят ездить в июне, июле и августе.
«За несоблюдение этого требования, водителям может быть начислен штраф. В среднем, при выявлении неисправности, сумма штрафа составит 500 рублей», — отмечает Антон Габович.
Если у автомобиля будет неисправна тормозная система, рулевое управление или тяговое сцепное устройство — он будет передан на штрафстоянку до устранения неисправности. Движение на такой машине запрещается.
Юрист подчеркивает, что в постановлении конкретизирован и список неисправности фар. Теперь, по словам собеседника, нельзя использовать источники света, класс которых не соответствует эксплуатационной документации машины.
В частности, запрет коснется ксеноновых и светодиодных ламп. Но только в том случае, если документация на автомобиль изначально не подразумевала их применение.
«Еще я обратил внимание на нюансы установки видеорегистратора на лобовом стекле машины. На самом деле и раньше было упоминание, что обзору водителя ничего не должно мешать. Сейчас появились уточнения, что видеорегистратор не должен создавать помех для обзора, для работы подушек безопасности», — добавляет эксперт.
Отдельные дополнительные требования появятся для автобусов. Они, наверняка, порадуют ростовчан, которые пользуются общественным транспортом. С 1 сентября запрещается эксплуатация автобуса при наличии сквозной коррозии и разрушении пола в салоне.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане пожаловались властям на неудовлетворительное состояние маршрутных автобусов.