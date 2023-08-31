rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Юрист Габович рассказал, что изменится в жизни ростовских водителей с 1 сентября

Юрист Габович рассказал, что изменится в жизни ростовских водителей с 1 сентября

31 августа 2023, 14:26
Фото: 1MI
Юрист Габович рассказал, что изменится в жизни ростовских водителей с 1 сентября
В Постановлении Правительства РФ обновлен перечень условий и неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещается, сообщил RostovGazeta ростовский юрист Антон Габович.

По словам собеседника, с 1 сентября для водителей автомобилей в Ростове вводится запрет на использование летних шин зимой. Теперь на летних шинах ростовчане не смогут ездить в декабре, январе и феврале.

Тоже самое касается и зимних шипованных шин. На них запретят ездить в июне, июле и августе.

«За несоблюдение этого требования, водителям может быть начислен штраф. В среднем, при выявлении неисправности, сумма штрафа составит 500 рублей», — отмечает Антон Габович.

Если у автомобиля будет неисправна тормозная система, рулевое управление или тяговое сцепное устройство — он будет передан на штрафстоянку до устранения неисправности. Движение на такой машине запрещается.

Минтранс обвинил водителей на летней резине в заторах на М-4 в Ростовской области
Узнать подробнее

Юрист подчеркивает, что в постановлении конкретизирован и список неисправности фар. Теперь, по словам собеседника, нельзя использовать источники света, класс которых не соответствует эксплуатационной документации машины.

Теперь, по словам собеседника, нельзя использовать источники света, класс которых не соответствует эксплуатационной документации машины.Теперь, по словам собеседника, нельзя использовать источники света, класс которых не соответствует эксплуатационной документации машины.
Теперь, по словам собеседника, нельзя использовать источники света, класс которых не соответствует эксплуатационной документации машины.
Фото: pxhere.com

В частности, запрет коснется ксеноновых и светодиодных ламп. Но только в том случае, если документация на автомобиль изначально не подразумевала их применение.

«Еще я обратил внимание на нюансы установки видеорегистратора на лобовом стекле машины. На самом деле и раньше было упоминание, что обзору водителя ничего не должно мешать. Сейчас появились уточнения, что видеорегистратор не должен создавать помех для обзора, для работы подушек безопасности», — добавляет эксперт.

Отдельные дополнительные требования появятся для автобусов. Они, наверняка, порадуют ростовчан, которые пользуются общественным транспортом. С 1 сентября запрещается эксплуатация автобуса при наличии сквозной коррозии и разрушении пола в салоне.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане пожаловались властям на неудовлетворительное состояние маршрутных автобусов.

Пассажиры сообщили губернатору о критическом состоянии автобусов Ростов-Батайск
Узнать подробнее
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Штраф#Последние новости Ростова на сегодня#Зима#Водители#Ростов#Маршрутные автобусы#Летние шины#Шипованные шины#Неисправности#Тормозная система#Рулевое управление#Тяговое сцепное устройство#Подушки безопасности#Видеорегистратор#Ксеноновые лампы#Светодиодные лампы#Источники света#Фары#Штрафстоянка#Эксплуатационная документация#Разрушение пола#Сквозная коррозия
Подпишитесь
Стали известны подробности обысков у начальника отдела полиции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:05
В Волгодонске ребёнок на самокате попал под «Газель»
Сегодня, 08:56
Жителя в Ростовской области оштрафовали за татуировку
Сегодня, 09:41
«Дорогой рюкзак»: почему сборы детей в школу у ростовчан выросли в два раза
Сегодня, 10:00
Ростовчане заявили о резком скачке цен на такси
Сегодня, 11:14
Зеленский заявил о применении оружия, способного достать до Ростовской области
Сегодня, 11:25