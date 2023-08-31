Юрист рассказал о новых правилах для школьной формы в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Собеседник рассказывает, что по новому ГОСТу планируется определить ассортимент школьной одежды, требования к материалам и маркировке изделий.
«Одна из главных целей — не допустить использование некачественных материалов», — отмечает Антон Габович.
Спикер разъясняет, что в ГОСТе не идет речь о единой школьной форме. По законодательству, единая форма для учеников не предусмотрена.
«По закону об образовании каждая школа может вводить свои требования к общему виду, цвету и фасону формы», — подчеркивает юрист.
Ранее RostovGazeta сообщала, с какими проблемами начнется новый учебный год в школах Ростовской области.