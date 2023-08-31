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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:13

Юрист рассказал о новых правилах для школьной формы в Ростовской области

Юрист рассказал о новых правилах для школьной формы в Ростовской области

31 августа 2023, 08:02
Фото: 1MI
Юрист рассказал о новых правилах для школьной формы в Ростовской области
В новом учебном году, который стартует завтра, требования к одежде для ростовских школьников не изменятся. Государственный стандарт на школьную форму сейчас находится в разработке. Разработчики заявляют, что принят ГОСТ будет в 2024 году, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Собеседник рассказывает, что по новому ГОСТу планируется определить ассортимент школьной одежды, требования к материалам и маркировке изделий.

«Одна из главных целей — не допустить использование некачественных материалов», — отмечает Антон Габович.

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Спикер разъясняет, что в ГОСТе не идет речь о единой школьной форме. По законодательству, единая форма для учеников не предусмотрена.

«По закону об образовании каждая школа может вводить свои требования к общему виду, цвету и фасону формы», — подчеркивает юрист.

Ранее RostovGazeta сообщала, с какими проблемами начнется новый учебный год в школах Ростовской области.

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