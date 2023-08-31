Юрист рассказал о новых правилах для школьной формы в Ростовской области

В новом учебном году, который стартует завтра, требования к одежде для ростовских школьников не изменятся. Государственный стандарт на школьную форму сейчас находится в разработке. Разработчики заявляют, что принят ГОСТ будет в 2024 году, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

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