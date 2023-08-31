За 2 года более 45% пользователей увеличили число своих подписок — Tele2

Оператор оценил и социально-демографические особенности владельцев подписок. Данные опроса показали, что чаще всего подписки оформляют женщины. Но количество мужчин-владельцев подписок лишь незначительно меньше числа женщин — 48,01% против 51,99%. Возрастные отличия опрошенных более выражены — подписками чаще всего пользуются клиенты от 35 до 44 лет (32,61%). На втором месте респонденты от 45 до 54 лет — 22,30%. Меньше всего оформляют подписки клиенты до 18 лет — лишь полтора процента опрошенных. Можно предположить, что они не оплачивают их сами, но при этом пользуются подписками родителей.