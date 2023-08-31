«Жить у кладбища или плыть по Шанхаю?»: чем опасна плотная застройка в Краснодаре

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
По словам спикера, подобный вид строительства бывает разным, так как многое зависит от категории микрорайона и его класса. Плотная застройка может быть как и символом трущоб, так и основной составляющей коттеджных комплексов.
Например, говоря о Музыкальном микрорайоне, или как принято уже называть — Шанхае, краснодарцы вспоминают о регулярных наводнениях, мусоре и грязи. Район находится в границах улиц Петра Метальникова, Солнечной и Российской. Чего только стоит знаменитая краснодарская традиция — в дождь передвигаться по Музыкальному на лодках. Ведь не зря комплекс удостоился звания главного гетто города.
Вот, что пишут краснодарцы о жизни в Музыкальном микрорайоне: «Вам придётся купить лодку помимо квартиры»; «Небось повелись на низкую стоимость?»; «Может когда — то и будет нормальным, пока это Венеция. Не рекомендую»; «Там шатаются не алкаши, а ваши нервные клетки».
«Безопасность и комфорт, конечно, страдают в таких случаях. Всё зависит от стоимости жилья. Если цена минимальная, то и контингент будет соответствующий, включая студентов и граждан с небольшим доходом. Следовательно, согласно статистике, образ жизни в этих районах будет заметно отличаться. Оттуда уже и вытекают грабежи, бандитизм и так далее. Есть и такие застройщики, которые могут построить плотно несколько домов и внаглую выставить в свете застройку словно это бизнес-класс, хотя по факту там комфорт плюс — максимум. Ценник там бывает заоблачный. В Краснодаре немало таких случаев: обычные дома по цене бизнес-джета», — рассказал эксперт (на условиях анонимности).
Антиподом выступает микрорайон Близкий, расположенный недалеко от Западного Обхода. Там плотная застройка, наоборот, выступает в качестве архитектурной концепции, при разработке проекта не пренебрегли комфортом, хотя первоначальная идея максимально приблизить дома друг к другу схожа с идеей Музыкального. Однако и здесь не без минусов:
«Если житель Близкого микрорайона готов выезжать в 6 утра, чтобы к 9.00 быть на работе, проводить в пробках на работу и обратно не менее 3-4 часов в день, то нормально. Ваше „20 минут до центра“ — видимо на вертолёте. Безусловно близость кладбища настраивает на философские рассуждения о вечности бытия и бренности пробок», — высказался некий Андрей, написав отзыв о посёлке Близкий на просторах сети Интернет.
Эксперты и жители кубанской столицы рекомендуют желающим сменить жильё тщательно подходить к выбору новых квартир и домов. В первую очередь просят обращать внимание на инфраструктуру микрорайонов и их нюансы, так как даже самая незаметная деталь может вырасти в серьёзную проблему.
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