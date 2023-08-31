«Жить у кладбища или плыть по Шанхаю?»: чем опасна плотная застройка в Краснодаре

«Безопасность и комфорт, конечно, страдают в таких случаях. Всё зависит от стоимости жилья. Если цена минимальная, то и контингент будет соответствующий, включая студентов и граждан с небольшим доходом. Следовательно, согласно статистике, образ жизни в этих районах будет заметно отличаться. Оттуда уже и вытекают грабежи, бандитизм и так далее. Есть и такие застройщики, которые могут построить плотно несколько домов и внаглую выставить в свете застройку словно это бизнес-класс, хотя по факту там комфорт плюс — максимум. Ценник там бывает заоблачный. В Краснодаре немало таких случаев: обычные дома по цене бизнес-джета», — рассказал эксперт (на условиях анонимности).