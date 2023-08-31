Жители Ростовской области стали жертвами новой схемы обмана по телефону

В настоящий момент уже трое жителей Ростовской стали жертвами обмана. Житель Гуково Иван лишился восьми тысяч рублей после того, как согласился «сменить тариф» и на сутки остался без связи. Елена[прим. редакции — имя изменили] из Дубовского района потеряла все сбережения после того, как злоумышленница позвонила ей и сообщила о переходе сотового оператора на новую сеть, мошенница убедила дончанку, что ей необходимо поменять SIM-карту, а для этого нужно скачать стороннее приложение Rust Desk и следовать ее инструкция. Через некоторое время со счета Елены исчезли 265 тысяч рублей.