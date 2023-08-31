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Published Сегодня, 13:11

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Updated Сегодня, 13:13

Трое жителей Ростовской области стали жертвами новой схемы обмана по телефону

Жители Ростовской области стали жертвами новой схемы обмана по телефону

31 августа 2023, 13:11
Фото: Midjourney
Трое жителей Ростовской области стали жертвами новой схемы обмана по телефону
В Ростовской области три человека стали жертвами новой схемы мошенничества по телефону, которая лишила их сотен тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД.

В четверг, 31 августа, в пресс-службе ведомства рассказали, что в Ростовской области появилась новая схема обмана по телефону. Сценарий примерно один и тот же, злоумышленник звонит своей потенциальной жертве, представляется сотрудником мобильного оператора и пытается узнать данные для входа в профиль. Как правило, предлогом для этого становится смена тарифного плана на более выгодный или смена SIM-карты.

Как только мошенники получают необходимые данные, они делают переадресацию SMS и звонков на свой номер, что позволяет им получить доступ к мессенджерам, личной информации и даже деньгам жертвы.

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В настоящий момент уже трое жителей Ростовской стали жертвами обманаВ настоящий момент уже трое жителей Ростовской стали жертвами обмана
В настоящий момент уже трое жителей Ростовской стали жертвами обмана
Фото: 1MI

В настоящий момент уже трое жителей Ростовской стали жертвами обмана. Житель Гуково Иван лишился восьми тысяч рублей после того, как согласился «сменить тариф» и на сутки остался без связи. Елена[прим. редакции — имя изменили] из Дубовского района потеряла все сбережения после того, как злоумышленница позвонила ей и сообщила о переходе сотового оператора на новую сеть, мошенница убедила дончанку, что ей необходимо поменять SIM-карту, а для этого нужно скачать стороннее приложение Rust Desk и следовать ее инструкция. Через некоторое время со счета Елены исчезли 265 тысяч рублей.

Последней потерпевшей стала женщина средних лет из Тацинского района, которой предложили улучшить качество связи. Обман стоил ей 175 тысяч рублей.

По фактам произошедшего возбудили уголовные дела о краже с банковского счета, злоумышленников ищет полиция.

В ведомстве напоминают дончанам о том, что никто, кроме их самих, не должен иметь доступа к логинам и паролям личных кабинетов, а также SMS-уведомлениям из банков, подтверждающих какие-либо операции.

Ранее в Новочеркасске осудили юриста за махинации с землей.

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