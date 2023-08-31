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Жителя Ростова задержали за попытку сбежать в Украину и воевать на ее стороне

Жителя Ростова задержали за попытку сбежать в Украину и воевать на ее стороне

31 августа 2023, 09:37
Фото: vk.com/nakgov
Жителя Ростова задержали за попытку сбежать в Украину и воевать на ее стороне
В Ростове местный житель задержан за попытку вступить в один из батальонов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

В Ростове сотрудники ФСБ задержали местного жителя. Он пытался уехать в Украину и вступить там в вооруженное формирование, воюющее на стороне ВСУ. Подготовиться к побегу мужчина не успел. Его действия пресекли сотрудники контрразведки.

«В отношении гражданина внесено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений», — сообщает источники ведомства.

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Где сейчас находится ростовчанин и как обстоит вопрос с возбуждением уголовного дела в его отношении, не уточняется.

Официальный подробностей об инциденте пока не поступало.

Ранее в Ростовской области задержали гражданку Украины, собиравшую данные о военной технике.

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