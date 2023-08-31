Жителя Ростова задержали за попытку сбежать в Украину и воевать на ее стороне

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Ростове сотрудники ФСБ задержали местного жителя. Он пытался уехать в Украину и вступить там в вооруженное формирование, воюющее на стороне ВСУ. Подготовиться к побегу мужчина не успел. Его действия пресекли сотрудники контрразведки.
«В отношении гражданина внесено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений», — сообщает источники ведомства.
Где сейчас находится ростовчанин и как обстоит вопрос с возбуждением уголовного дела в его отношении, не уточняется.
Официальный подробностей об инциденте пока не поступало.
Ранее в Ростовской области задержали гражданку Украины, собиравшую данные о военной технике.