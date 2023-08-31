Жителя Ростова задержали за попытку сбежать в Украину и воевать на ее стороне

В Ростове сотрудники ФСБ задержали местного жителя. Он пытался уехать в Украину и вступить там в вооруженное формирование, воюющее на стороне ВСУ. Подготовиться к побегу мужчина не успел. Его действия пресекли сотрудники контрразведки.