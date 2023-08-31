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Updated Сегодня, 07:25

Жителя Ростовской области задержали в Москве с багажником оружия и белым порошком

Жителя Ростовской области задержали в Москве с багажником оружия и белым порошком

31 августа 2023, 07:23
Фото: 1MI
Жителя Ростовской области задержали в Москве с багажником оружия и белым порошком
В Москве задержан житель Ростовской области, он находился в чужой машине, багажник которой был набит оружием, сообщает Telegram-канал Baza.

В Москве полицейские остановили подозрительный автомобиль. За его рулем находился 49-летний уроженец Чечни, его пассажиром был 37-летний житель Ростовской области. При осмотре машины полицейские нашли в багажнике две противопехотные гранаты Ф-1, автомат Калашникова, переделанный под боевой сигнальный пистолет и более сотни патронов.

Житель Ростовской области во время выяснения обстоятельств попытался сбежать, однако был задержан. При себе у него нашли пакет с неизвестным белым порошком.

Отмечается, что авто принадлежало третьему лицу — 24-летнему жителю Махачкалы.

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В каких целях мужчины завладели чужой машиной и перевозили в ней оружие, установит следствие.

Официальных подробностей об инциденте пока не поступало.

Информация уточняется.

Ранее дом в переулке Беломорском в Ростове оцепили из-за мужчины, стрелявшего по машинам во дворе.

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