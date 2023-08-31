Жителя Ростовской области задержали в Москве с багажником оружия и белым порошком

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В Москве полицейские остановили подозрительный автомобиль. За его рулем находился 49-летний уроженец Чечни, его пассажиром был 37-летний житель Ростовской области. При осмотре машины полицейские нашли в багажнике две противопехотные гранаты Ф-1, автомат Калашникова, переделанный под боевой сигнальный пистолет и более сотни патронов.
Житель Ростовской области во время выяснения обстоятельств попытался сбежать, однако был задержан. При себе у него нашли пакет с неизвестным белым порошком.
Отмечается, что авто принадлежало третьему лицу — 24-летнему жителю Махачкалы.
В каких целях мужчины завладели чужой машиной и перевозили в ней оружие, установит следствие.
Официальных подробностей об инциденте пока не поступало.
Информация уточняется.
Ранее дом в переулке Беломорском в Ростове оцепили из-за мужчины, стрелявшего по машинам во дворе.