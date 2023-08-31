Жителя Ростовской области задержали в Москве с багажником оружия и белым порошком

В Москве полицейские остановили подозрительный автомобиль. За его рулем находился 49-летний уроженец Чечни, его пассажиром был 37-летний житель Ростовской области. При осмотре машины полицейские нашли в багажнике две противопехотные гранаты Ф-1, автомат Калашникова, переделанный под боевой сигнальный пистолет и более сотни патронов.