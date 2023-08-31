rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Жителя в Ростовской области наказали за показ татуировки со свастикой

Жителя в Ростовской области оштрафовали за татуировку

31 августа 2023, 09:41
Фото: pxhere.com
Жителя в Ростовской области наказали за показ татуировки со свастикой
В Ростовской области оштрафовали мужчину с нацистской татуировкой, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что житель региона 24 августа публично показывал набитую на теле татуировку со свастикой. Подобное запрещено в стране и является административным правонарушением.

«В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере одна тысяча рублей», — сказано в сообщении.

Ростовчане высмеяли севшего на трое суток мужчину за нацистскую татуировку
Узнать подробнее

Отмечается, что решение принял Новошахтинский районный суд.

Ранее другого ростовчанина наказали за показ зэкам татуировок с нацистской символикой. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Жителя в Ростове арестовали на трое суток за нацистскую татуировкуПять месяцев ищут в Ростовской области пропавшего мужчину с татуировками на пальцах
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штраф#Последние новости Ростова на сегодня#Административное правонарушение#Нацистская символика#Татуировка
Подпишитесь
Стали известны подробности обысков у начальника отдела полиции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:05
В Волгодонске ребёнок на самокате попал под «Газель»
Сегодня, 08:56
«Дорогой рюкзак»: почему сборы детей в школу у ростовчан выросли в два раза
Сегодня, 10:00
Ростовчане заявили о резком скачке цен на такси
Сегодня, 11:14
Зеленский заявил о применении оружия, способного достать до Ростовской области
Сегодня, 11:25