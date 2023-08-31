Жителя в Ростовской области оштрафовали за татуировку

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Суд установил, что житель региона 24 августа публично показывал набитую на теле татуировку со свастикой. Подобное запрещено в стране и является административным правонарушением.
«В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере одна тысяча рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что решение принял Новошахтинский районный суд.
Ранее другого ростовчанина наказали за показ зэкам татуировок с нацистской символикой. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.