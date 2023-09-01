Абрамченко рассказала об организации экологического просвещения для учащихся школ

Виктория Абрамченко подчеркнула, что как волонтерские организации, так и предпринимательские инициативы оказывают значительное влияние на экологическое воспитание детей и молодежи. В частности, в прошлом учебном году состоялось более 50 экскурсий на предприятия инфраструктуры обращения с отходами в 17 российских регионах. Число экскурсантов превысило 2,5 тыс. С целью повышения экологической грамотности и расширения кругозора в отрасли экономики замкнутого цикла и переработки вторичных ресурсов в ходе всероссийской акции по сбору вторсырья «Миллион — Родине!» прошли эколого-просветительские занятия для учащихся образовательных учреждений. В течение двух сезонов акции в 78 субъектах РФ состоялось 1289 экологических мероприятий — в них приняли участие свыше 178 тыс. человек.