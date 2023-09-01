Абрамченко рассказала об организации экологического просвещения для учащихся школ

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Для этого в перечень внеурочных занятий «Разговоры о важном» и была внесена тема, направленная на изучение экологии и обсуждение важности бережного отношения к окружающей среде. Об этом сообщает gorod55.ru.
Согласно заявлению вице-премьера, в прошлом учебном году на тематическом занятии «День Земли» был использован интерактивный курс для учащихся 1–11 классов «Зеленая школа», автором которого стала ППК «Российский экологический оператор». Задача курса — привить школьникам идеи осознанного потребления, рационального обращения с отходами и бережного использования природных богатств.
Виктория Абрамченко подчеркнула, что как волонтерские организации, так и предпринимательские инициативы оказывают значительное влияние на экологическое воспитание детей и молодежи. В частности, в прошлом учебном году состоялось более 50 экскурсий на предприятия инфраструктуры обращения с отходами в 17 российских регионах. Число экскурсантов превысило 2,5 тыс. С целью повышения экологической грамотности и расширения кругозора в отрасли экономики замкнутого цикла и переработки вторичных ресурсов в ходе всероссийской акции по сбору вторсырья «Миллион — Родине!» прошли эколого-просветительские занятия для учащихся образовательных учреждений. В течение двух сезонов акции в 78 субъектах РФ состоялось 1289 экологических мероприятий — в них приняли участие свыше 178 тыс. человек.
Виктория Абрамченко рассказала: несмотря на то, что в системе общего образования в настоящий момент не существует специального предмета «Экология», посредством спецкурсов, дополнительных уроков и интерактивных занятий нового формата, а также экскурсий, волонтерских и предпринимательских программ формируются условия для того, чтобы прививать детям идеи бережного отношения к природе и здоровые экологические привычки.
Также вице-премьер отметила, что в прошлом году была принята концепция экологического образования для школ, кроме того, произошло обновление федеральных государственных стандартов образования. В документацию, устанавливающую форматы и подходы к учебному процессу, были включены такие темы, как бережное отношение к природе, осознание глобального характера экологических проблем и активное неприятие действий, наносящих урон окружающей среде.