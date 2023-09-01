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Бывшего замкомандующего войсками ЮВО осудили за ремонт дома на средства Минобороны

Бывшего замкомандующего войсками ЮВО осудили за ремонт дома на средства Минобороны

1 сентября 2023, 10:00
Фото: vamto.mil.ru
Бывшего замкомандующего войсками ЮВО осудили за ремонт дома на средства Минобороны
Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор бывшему заместителю командующего войсками ЮВО по материально-техническому обеспечению за несколько преступлений, сообщают СМИ.

По информации «Коммерсанта», Виктора Воронова обвинили в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Издание пишет, что в 2021 году он ремонтировал собственный дом за счет средств Минобороны.

«По данным фактам возбудили уголовные дела, теперь суд приговорил обвиняемого к пяти годам заключения. Также его оштрафовали на 2,9 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

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Отмечается, генерал-лейтенант находился под домашним арестом, теперь за взяли под стражу в зале суда.

Ранее главу полиции в Миллерово Олега Пятицкого арестовали по делу о взятке в 3 млн рублей.

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