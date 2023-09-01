Бывшего замкомандующего войсками ЮВО осудили за ремонт дома на средства Минобороны

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Updated Сегодня, 10:02
По информации «Коммерсанта», Виктора Воронова обвинили в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Издание пишет, что в 2021 году он ремонтировал собственный дом за счет средств Минобороны.
«По данным фактам возбудили уголовные дела, теперь суд приговорил обвиняемого к пяти годам заключения. Также его оштрафовали на 2,9 миллиона рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, генерал-лейтенант находился под домашним арестом, теперь за взяли под стражу в зале суда.
Ранее главу полиции в Миллерово Олега Пятицкого арестовали по делу о взятке в 3 млн рублей.