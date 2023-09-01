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Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Власти Ростовской области пересаживаются на Lada, пока в регионе нехватка черной икры

Чиновников в Ростовской области сажают на «Нивы», а в регионе закончилась черная икра

1 сентября 2023, 14:53
Фото: Alden Jewell/CC BY 2.0/flickr.com
Власти Ростовской области пересаживаются на Lada, пока в регионе нехватка черной икры
Огромный коммунальный фонтан забил в Ростове на Малиновского, тем временем власти области решили пересесть на Lada, а погода стала причиной дефицита черной икры в регионе.

Коммунальный фонтан выше дерева

Жители Ростова в соцсетях сообщили о коммунальной аварии на Западном. Там рядом с домом на пересечении Малиновского и 2-й Краснодарской забил огромный фонтан воды. Коммунальный фонтан превысил высоту дерева и достиг крыши пятиэтажного дома.

Вода била по окнам дома, ее потоки стремительно распространялись по дороге. Вероятно, причиной инцидента стал прорыв трубы. Однако власти города и водоканал инцидент пока никак не комментируют.

Жители Ростова в соцсетях сообщили о коммунальной аварии на Западном. ТЖители Ростова в соцсетях сообщили о коммунальной аварии на Западном. Т
Жители Ростова в соцсетях сообщили о коммунальной аварии на Западном. Т
Фото: ТГ канал Это Ростов!
Коммунальный фонтан высотой в четыре этажа начать бить в окна дома в Ростове-на-Дону
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Зеленые LADA

На сайте госзакупок появилась информация об аукционе государственного «Управления транспортного обеспечения Ростовской области» на покупку 26 машин LADA Niva Travel зеленого цвета. Приобрести их власти хотят за почти 19 миллионов рублей.

Уточняется, что машины должны быть абсолютно новыми, год их выпуска — 2023. Коробка передач у автомобилей механическая. С какой целью будут использоваться машины, в материалах закупки не уточняется.

Вероятно, закупить отечественный автопром власти региона решили после заявлений президента Путина о том, что все госслужащие должны передвигаться только на машинах российского производства.

появилась информация об аукционе государственного «Управления транспортного обеспечения Ростовской области» на покупку 26 машин LADA Niva Travel зеленого цвета.появилась информация об аукционе государственного «Управления транспортного обеспечения Ростовской области» на покупку 26 машин LADA Niva Travel зеленого цвета.
появилась информация об аукционе государственного «Управления транспортного обеспечения Ростовской области» на покупку 26 машин LADA Niva Travel зеленого цвета.
Фото: Kirill Borisenko/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Власти в Ростовской области закупят 26 зеленых LADA Niva Travel на 37 млн рублей
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Дефицит черной икры

Производители черной икры сообщили СМИ, что в Ростовской области появился дефицит продукта. Икру не производят из-за сильной жары в регионе.

Готовой же продукции осталось мало, ее запасы получится пополнить лишь в конце сентября.

Также производители уточнили, что в жару черная икра никогда не добывается ни в одном регионе с теплым климатом.

Производители черной икры сообщили СМИ, что в Ростовской области появился дефицит продукта. Производители черной икры сообщили СМИ, что в Ростовской области появился дефицит продукта.
Производители черной икры сообщили СМИ, что в Ростовской области появился дефицит продукта.
Фото: USFWS Endangered Species/cc by s.0/flickr.com
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