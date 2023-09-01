Чиновников в Ростовской области сажают на «Нивы», а в регионе закончилась черная икра

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Жители Ростова в соцсетях сообщили о коммунальной аварии на Западном. Там рядом с домом на пересечении Малиновского и 2-й Краснодарской забил огромный фонтан воды. Коммунальный фонтан превысил высоту дерева и достиг крыши пятиэтажного дома.
Вода била по окнам дома, ее потоки стремительно распространялись по дороге. Вероятно, причиной инцидента стал прорыв трубы. Однако власти города и водоканал инцидент пока никак не комментируют.
На сайте госзакупок появилась информация об аукционе государственного «Управления транспортного обеспечения Ростовской области» на покупку 26 машин LADA Niva Travel зеленого цвета. Приобрести их власти хотят за почти 19 миллионов рублей.
Уточняется, что машины должны быть абсолютно новыми, год их выпуска — 2023. Коробка передач у автомобилей механическая. С какой целью будут использоваться машины, в материалах закупки не уточняется.
Вероятно, закупить отечественный автопром власти региона решили после заявлений президента Путина о том, что все госслужащие должны передвигаться только на машинах российского производства.
Производители черной икры сообщили СМИ, что в Ростовской области появился дефицит продукта. Икру не производят из-за сильной жары в регионе.
Готовой же продукции осталось мало, ее запасы получится пополнить лишь в конце сентября.
Также производители уточнили, что в жару черная икра никогда не добывается ни в одном регионе с теплым климатом.