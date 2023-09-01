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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Дефицит черной икры появился в Ростовской области из-за жары

Дефицит черной икры появился в Ростовской области из-за жары

1 сентября 2023, 10:18
Фото: pxhere.com
Дефицит черной икры появился в Ростовской области из-за жары
В Ростовской области появился дефицит черной икры, так как остановлено ее производство из-за жары, сообщил один из производителей.

В компании, занимающейся выращиванием рыбы, рассказали газете «Молот», что готовой продукции осталось довольно мало. А запасы получится пополнить только в конце сентября.

«Производство остановили из-за погодных условий. В жару черная икра не добывается не только у нас, а в принципе у всех производителей, которые работают в теплых регионах, — уточнили в компании.

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Добавим, что официальной информации о дефиците не поступало, она уточняется.

Ранее рыбаки пожаловались на безнаказанность браконьеров в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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