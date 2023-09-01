Дефицит черной икры появился в Ростовской области из-за жары

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В компании, занимающейся выращиванием рыбы, рассказали газете «Молот», что готовой продукции осталось довольно мало. А запасы получится пополнить только в конце сентября.
«Производство остановили из-за погодных условий. В жару черная икра не добывается не только у нас, а в принципе у всех производителей, которые работают в теплых регионах, — уточнили в компании.
Добавим, что официальной информации о дефиците не поступало, она уточняется.
Ранее рыбаки пожаловались на безнаказанность браконьеров в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.