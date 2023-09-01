rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

В Ростовской области 2 и 3 сентября прогнозируются ливни и грозы

Дожди и грозы прогнозируют в Ростовской области в первые выходные осени

1 сентября 2023, 17:06
Фото: 1MI
В Ростовской области 2 и 3 сентября прогнозируются ливни и грозы
В Ростовской области 2 и 3 сентября прогнозируются ливни и грозы, сообщили в Гидрометцентре.

В Ростовской области 2 и 3 сентября ожидаются кратковременные дожди, сопровождаемые грозой и громом. При этом в регионе также усилится скорость ветра. Температура воздуха на юге области составит днем +34 градуса, а вечером — +27 градусов. На севере региона днем может похолодать до +27 градусов, а вечером столбики термометра опустятся до +22 градусов.

Аграрии сообщили о неурожае винограда в Ростовской области из-за погоды
Узнать подробнее

В Ростове на выходных также будет пасмурно. Дожди пройдут утром субботы и в ночь на воскресенье. Температура воздуха днем составит около +30 градусов, а вечером — +20 градусов.

Ранее синоптик Леус спрогнозировал в Ростовской области погоду на сентябрь теплее нормы.

Читайте также:
Жаркая погода сохранится в Ростове-на-Дону в начале сентябряСиноптик Леус спрогнозировал в Ростовской области погоду на сентябрь теплее нормыСтало известно, какая будет погода осенью в Ростовской области
#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода в Ростовской области#Дожди в Ростовской области#Прогноз погоды в Ростовской области#Ростов
Подпишитесь
Чиновников в Ростовской области сажают на «Нивы», а в регионе закончилась черная икра
Сегодня, 14:53
Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»
Сегодня, 14:15
В три раза реже стали дискредитировать ВС РФ в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 13:37
Эксперт разъяснил, почему в Ростове и области выросли цены на проезд в такси
Сегодня, 13:33
Гендиректор Ростовводоканала продержался на своем посту месяц
Сегодня, 15:07
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
Сегодня, 13:01