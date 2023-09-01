Дожди и грозы прогнозируют в Ростовской области в первые выходные осени

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
В Ростовской области 2 и 3 сентября ожидаются кратковременные дожди, сопровождаемые грозой и громом. При этом в регионе также усилится скорость ветра. Температура воздуха на юге области составит днем +34 градуса, а вечером — +27 градусов. На севере региона днем может похолодать до +27 градусов, а вечером столбики термометра опустятся до +22 градусов.
В Ростове на выходных также будет пасмурно. Дожди пройдут утром субботы и в ночь на воскресенье. Температура воздуха днем составит около +30 градусов, а вечером — +20 градусов.
Ранее синоптик Леус спрогнозировал в Ростовской области погоду на сентябрь теплее нормы.