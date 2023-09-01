Эксперт рассказал, когда Краснодар перестанут застраивать высотками

«На наш взгляд, в ближайшем будущем строительство жилых комплексов не прекратится. Скорее всего, оно переквалифицируется в возведение больших районов с комплексной инфраструктурой, где будут строиться не только высотки, но и коттеджи, таунхаусы, малоэтажные дома. Качество продукта будет только повышаться. Уже сейчас внедряются „умные“ технологии, современные системы безопасности и энергосбережения. Это, безусловно, отразится на уровне жизни наших граждан», — объяснил Павел Петров.