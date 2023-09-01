Эксперт рассказал, когда Краснодар перестанут застраивать высотками

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Строительство в столице Кубани не сбавляет свои обороты, куда ни посмотри, везде возводят высотки и жилые комплексы, которые заслоняют собой все красоты города. Продолжению строительства способствует стремительный рост населения Краснодара — чем больше приезжих, тем больше строек.
«На наш взгляд, в ближайшем будущем строительство жилых комплексов не прекратится. Скорее всего, оно переквалифицируется в возведение больших районов с комплексной инфраструктурой, где будут строиться не только высотки, но и коттеджи, таунхаусы, малоэтажные дома. Качество продукта будет только повышаться. Уже сейчас внедряются „умные“ технологии, современные системы безопасности и энергосбережения. Это, безусловно, отразится на уровне жизни наших граждан», — объяснил Павел Петров.
Тем не менее, коренные краснодарцы считают, что в городе следует прекратить выдавать новые разрешения на строительство многоэтажек и заняться качественным обустройством того, что уже имеется на данный момент.
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