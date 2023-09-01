Эксперт разъяснил, почему в Ростове и области выросли цены на проезд в такси

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Водитель такси Сергей [имя изменено по его просьбе] рассказывает, что предпосылок для формирования цен на поездки в такси никто из водителей не понимает.
«Раньше таксисты приезжали в таксопарки, встречались с руководством, можно было задать вопросы и получить ответы. А сейчас встречаемся с руководством только в момент получения машины и когда ее отбирают. Все остальные операции проводятся онлайн. Поэтому однозначно утверждать, почему повысились цены, невозможно. Могу только предположить», — отмечает Сергей.
По мнению собеседника, рост цен на бензин никак не сказался на стоимости поездок в такси. Все потому, что ценовая политика бизнеса способна выдержать повышение цены на бензин в пределах 20%. А этого пока не произошло.
«Думаю, что главным фактором стало повышение стоимости автомобилей. Одно дело, когда раньше машину можно было купить за 500 тысяч рублей. И совсем другое сейчас, когда стоимость превышает миллион. Да и страховка под такси раньше стоила в пределах 25 тысяч рублей, а сейчас в районе 60 тысяч», — говорит Сергей.
Еще одной причиной роста цен на поездки, по словам таксиста, может быть монополизация рынка крупными агрегаторами.
«Повысились и требования к автомобилям — с рынка убрали машины старше семи лет, независимо от их состояния. Работать и обслуживать машину теперь стало очень сложно, водителей не хватает», — подчеркивает собеседник.
К тому же, по словам таксиста, с 1 сентября вступил в силу закон о такси, который ввел множество новых требований к агрегаторам и водителям.
Например, теперь у водителей не должно быть медицинских противопоказаний к управлению автомобиля и судимости по тяжелым преступлениям. А также свыше трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и повторного лишения прав. Работать таксисты смогут только в том регионе, где получили разрешение на перевозки.
«Возможно, что агрегаторы заранее, накануне вступления закона подняли ценник, подозревая, что наметится острый дефицит водителей», — делится мнением Сергей.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в конце августа ростовчане заявили о резком скачке цен на такси.