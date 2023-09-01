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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Эксперт разъяснил, почему в Ростове и области выросли цены на проезд в такси

Эксперт разъяснил, почему в Ростове и области выросли цены на проезд в такси

1 сентября 2023, 13:33
Фото: 1MI
Эксперт разъяснил, почему в Ростове и области выросли цены на проезд в такси
Причин роста цен на поездки в такси очень много, сообщил корреспонденту RostovGazeta водитель такси в Ростове.

Водитель такси Сергей [имя изменено по его просьбе] рассказывает, что предпосылок для формирования цен на поездки в такси никто из водителей не понимает.

«Раньше таксисты приезжали в таксопарки, встречались с руководством, можно было задать вопросы и получить ответы. А сейчас встречаемся с руководством только в момент получения машины и когда ее отбирают. Все остальные операции проводятся онлайн. Поэтому однозначно утверждать, почему повысились цены, невозможно. Могу только предположить», — отмечает Сергей.

По мнению собеседника, рост цен на бензин никак не сказался на стоимости поездок в такси. Все потому, что ценовая политика бизнеса способна выдержать повышение цены на бензин в пределах 20%. А этого пока не произошло.

«Думаю, что главным фактором стало повышение стоимости автомобилей. Одно дело, когда раньше машину можно было купить за 500 тысяч рублей. И совсем другое сейчас, когда стоимость превышает миллион. Да и страховка под такси раньше стоила в пределах 25 тысяч рублей, а сейчас в районе 60 тысяч», — говорит Сергей.

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Еще одной причиной роста цен на поездки, по словам таксиста, может быть монополизация рынка крупными агрегаторами.Еще одной причиной роста цен на поездки, по словам таксиста, может быть монополизация рынка крупными агрегаторами.
Еще одной причиной роста цен на поездки, по словам таксиста, может быть монополизация рынка крупными агрегаторами.
Фото: Яндекс.такси / rostovgazeta.ru

Еще одной причиной роста цен на поездки, по словам таксиста, может быть монополизация рынка крупными агрегаторами.

«Повысились и требования к автомобилям — с рынка убрали машины старше семи лет, независимо от их состояния. Работать и обслуживать машину теперь стало очень сложно, водителей не хватает», — подчеркивает собеседник.

К тому же, по словам таксиста, с 1 сентября вступил в силу закон о такси, который ввел множество новых требований к агрегаторам и водителям.

Например, теперь у водителей не должно быть медицинских противопоказаний к управлению автомобиля и судимости по тяжелым преступлениям. А также свыше трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и повторного лишения прав. Работать таксисты смогут только в том регионе, где получили разрешение на перевозки.

«Возможно, что агрегаторы заранее, накануне вступления закона подняли ценник, подозревая, что наметится острый дефицит водителей», — делится мнением Сергей.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в конце августа ростовчане заявили о резком скачке цен на такси.

Ростовчане заявили о резком скачке цен на такси
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