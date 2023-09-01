Эксперт разъяснил, почему в Ростове и области выросли цены на проезд в такси

«Думаю, что главным фактором стало повышение стоимости автомобилей. Одно дело, когда раньше машину можно было купить за 500 тысяч рублей. И совсем другое сейчас, когда стоимость превышает миллион. Да и страховка под такси раньше стоила в пределах 25 тысяч рублей, а сейчас в районе 60 тысяч», — говорит Сергей.