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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Новый генеральный директор назначен в Ростовводоканале

Гендиректор Ростовводоканала продержался на своем посту месяц

1 сентября 2023, 15:07
Фото: Ростовский водоканал
Новый генеральный директор назначен в Ростовводоканале

Очередным генеральным директором ростовского водоканала стал Евгений Юркин

Новым генеральным директором ростовского водоканала стал Евгений Юркин, сообщила пресс-служба организации.

Совет директоров ростовского водоканала выбрал нового генерального директора предприятия. Им стал 38-летний Евгений Юркин.

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С 2010 года Юркин работал в «Водоканалстройкомплект» — дочерней компании ростовского водоканалаС 2010 года Юркин работал в «Водоканалстройкомплект» — дочерней компании ростовского водоканала
С 2010 года Юркин работал в «Водоканалстройкомплект» — дочерней компании ростовского водоканала
Фото: vodokanalrnd.ru

Известно, что он окончил Ростовский Государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2010 года Юркин работал в «Водоканалстройкомплект» — дочерней компании ростовского водоканала, которая взаимодействует с подрядчиками по вопросам производственной деятельности. Там он прошел путь от ведущего инженера до генерального директора и какое-то время совмещал эту должность с заместителем генерального директора Ростовводоканала по инвестиционным вопросам.

Ранее должность генерального директора ростовского водоканала занимал Дмитрий Черняев. О его назначении стало известно в конце июля. Однако надолго на своем посту он не задержался.

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