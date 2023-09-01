Гендиректор Ростовводоканала продержался на своем посту месяц

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Совет директоров ростовского водоканала выбрал нового генерального директора предприятия. Им стал 38-летний Евгений Юркин.
Известно, что он окончил Ростовский Государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2010 года Юркин работал в «Водоканалстройкомплект» — дочерней компании ростовского водоканала, которая взаимодействует с подрядчиками по вопросам производственной деятельности. Там он прошел путь от ведущего инженера до генерального директора и какое-то время совмещал эту должность с заместителем генерального директора Ростовводоканала по инвестиционным вопросам.
Ранее должность генерального директора ростовского водоканала занимал Дмитрий Черняев. О его назначении стало известно в конце июля. Однако надолго на своем посту он не задержался.