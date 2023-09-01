Гендиректор Ростовводоканала продержался на своем посту месяц

Известно, что он окончил Ростовский Государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2010 года Юркин работал в «Водоканалстройкомплект» — дочерней компании ростовского водоканала, которая взаимодействует с подрядчиками по вопросам производственной деятельности. Там он прошел путь от ведущего инженера до генерального директора и какое-то время совмещал эту должность с заместителем генерального директора Ростовводоканала по инвестиционным вопросам.