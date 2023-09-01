Губернатор Подмосковья: Самая большая школа в регионе рассчитана на 2,2 тыс. мест

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
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Updated Сегодня, 17:57
О работе школы сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Президент открыл новые общеобразовательные учреждения 1 сентября сразу в пяти регионах России, пишет «Подмосковье сегодня».
ЖК «Гусарская баллада», в котором проживает 24 тысячи человек, находится в Одинцовском округе. В 2019 году здесь были построены все запланированные 29 многоквартирных домов, но не хватало социальной инфраструктуры. В этом году при участии Московской области был построен второй детский сад, а сегодня открылась большая школа — образовательный центр «Багратион».
Обычно мы ежегодно увеличиваем количество учащихся на 40 тысяч, а в этом году — на 45 тысяч. В этом году у нас пришло 120 тысяч первоклашек, в то время как в 2022-м их было 112 тысяч. К 1 сентября мы открыли 27 школ и 17 детских садов, но общая программа на текущий год предусматривает строительство 40 школ и 25 детских садов — это и бюджет, и внебюджет. Мы продолжаем искать учителей. Хоть текучка кадров очень низкая, но, поскольку мы открываем новые школы, нам нужно продолжать набирать персонал, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Общая площадь образовательного центра в жилом комплексе «Гусарская баллада» составляет 30 тысяч квадратных метров. Здание имеет 4 этажа и оснащено 4 лифтами. Внутри расположено 88 учебных кабинетов, в том числе 34 — для начальных классов, 10 — для математики, 4 — для физики, с использованием современного интерактивного оборудования, и 8 — для информатики, с цифровыми лабораториями. Также здесь находятся кулинарные, слесарные и столярные мастерские, кабинеты логопеда и психолога, центр детских инициатив, 4 спортзала, актовый зал на 600 мест, столовая на 800 человек и библиотека с IT-зоной. На территории учреждения есть стадион с футбольным полем и зоны для спортивных игр и отдыха.
Андрей Воробьев также отметил, что ежегодно в регионе проводится ремонт около 60 школ, построенных в 60-70-х годах.