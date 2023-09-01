Губернатор Подмосковья: Самая большая школа в регионе рассчитана на 2,2 тыс. мест

Обычно мы ежегодно увеличиваем количество учащихся на 40 тысяч, а в этом году — на 45 тысяч. В этом году у нас пришло 120 тысяч первоклашек, в то время как в 2022-м их было 112 тысяч. К 1 сентября мы открыли 27 школ и 17 детских садов, но общая программа на текущий год предусматривает строительство 40 школ и 25 детских садов — это и бюджет, и внебюджет. Мы продолжаем искать учителей. Хоть текучка кадров очень низкая, но, поскольку мы открываем новые школы, нам нужно продолжать набирать персонал, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.