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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Коммунальный фонтан высотой в четыре этажа начать бить в окна дома в Ростове-на-Дону

Коммунальный фонтан высотой в четыре этажа начать бить в окна дома в Ростове-на-Дону

1 сентября 2023, 11:22
Фото: pxhere.com
Коммунальный фонтан высотой в четыре этажа начать бить в окна дома в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошла коммунальная авария, из-за которой появился коммунальный фонтан, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Жесть Ростов».

Они опубликовали видео, показав мощные потоки воды, которые вырываются из земли и достигают в высоту несколько этажей. Видно, что вода попадает в окна многоквартирного дома.

Происшествие случилось в пятницу, 1 сентября, на пересечении Малиновского и Второй Краснодарской. Есть предположения, что мог произойти прорыв трубы. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Из-за прорыва трубы затопило улицу Нансена в Ростове 20 августа
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Происшествие случилось в пятницу, 1 сентября, на пересечении Малиновского и Второй Краснодарской.
Видео: ВК Жесть Ростов

Ранее из-за прорыва трубы затопило улицу Нансена в Ростове 20 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в городе из-за прорыва полностью затопило Александровку 6 августа.

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