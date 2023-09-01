Коммунальный фонтан высотой в четыре этажа начать бить в окна дома в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Они опубликовали видео, показав мощные потоки воды, которые вырываются из земли и достигают в высоту несколько этажей. Видно, что вода попадает в окна многоквартирного дома.
Происшествие случилось в пятницу, 1 сентября, на пересечении Малиновского и Второй Краснодарской. Есть предположения, что мог произойти прорыв трубы. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее из-за прорыва трубы затопило улицу Нансена в Ростове 20 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в городе из-за прорыва полностью затопило Александровку 6 августа.