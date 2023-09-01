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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 1 сентября

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 1 сентября

1 сентября 2023, 05:03
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в пятницу, 1 сентября, запланированы отключения электричества, которые коснутся нескольких улиц, сообщает «Донэнерго».

В этот день электричества не будет на улицах 2-я Краснодарская, Города Ле-Ман, Тельмана, Островского, Сарьяна, 41-я линия, 45-я линия. Также это коснется проспекта 40-летия Победы, переулков Ягодный и Рационализаторский.

Кроме того, обесточат улицы Пирамидная и Мечникова. А в понедельник, 4 числа, без света останутся улицы Львовская, Еременко, Западная, Калининградская, Петрозаводская.

В Ростовской области 45 тыс человек могут остаться без электричества
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Ранее появилась информация, что в Ростовской области 45 тыс человек могут остаться без электричества. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в донской столице перебои электроснабжения объяснили грозой и ливнями.

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