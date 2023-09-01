Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 1 сентября

В этот день электричества не будет на улицах 2-я Краснодарская, Города Ле-Ман, Тельмана, Островского, Сарьяна, 41-я линия, 45-я линия. Также это коснется проспекта 40-летия Победы, переулков Ягодный и Рационализаторский.