Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 1 сентября

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:06
В этот день электричества не будет на улицах 2-я Краснодарская, Города Ле-Ман, Тельмана, Островского, Сарьяна, 41-я линия, 45-я линия. Также это коснется проспекта 40-летия Победы, переулков Ягодный и Рационализаторский.
Кроме того, обесточат улицы Пирамидная и Мечникова. А в понедельник, 4 числа, без света останутся улицы Львовская, Еременко, Западная, Калининградская, Петрозаводская.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области 45 тыс человек могут остаться без электричества. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в донской столице перебои электроснабжения объяснили грозой и ливнями.