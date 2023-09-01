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Мост на ЗЖМ в Ростове-на-Дону закроют для большегрузов с 23 сентября

Мост на ЗЖМ в Ростове-на-Дону закроют для большегрузов с 23 сентября

1 сентября 2023, 07:48
Фото: 1MI
Мост на ЗЖМ в Ростове-на-Дону закроют для большегрузов с 23 сентября
В Ростове-на-Дону грузовым автомобилям запретят проезжать через мост на улице Нозадзе, сообщили в городской администрации.

Это меры необходимы для того, что сохранить дороги и искусственные сооружения. Новые правила вступят в силу с 23 сентября.

«Вводится ограничение на максимальную нагрузку на одну ось до шести тонн. Это касается моста через реку Мертвый Донец на улице Нозадзе», — уточнили в администрации.

До 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове
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Ранее юрист Габович рассказал, что изменится в жизни ростовских водителей с 1 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого до 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове.

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