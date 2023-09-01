Мост на ЗЖМ в Ростове-на-Дону закроют для большегрузов с 23 сентября

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Это меры необходимы для того, что сохранить дороги и искусственные сооружения. Новые правила вступят в силу с 23 сентября.
«Вводится ограничение на максимальную нагрузку на одну ось до шести тонн. Это касается моста через реку Мертвый Донец на улице Нозадзе», — уточнили в администрации.
Ранее юрист Габович рассказал, что изменится в жизни ростовских водителей с 1 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого до 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове.