На Западном в Ростове снова установят оранжевые остекленные остановки за 4 млн руб

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Управление ЖКХ по Советскому району Ростова решило найти подрядчика, который установит на Западном 13 новых остановочных павильонов. На это власти готовы потратить 4,1 миллиона рублей. Таким образом, стоимость каждой остановки составит 319 тысяч рублей.
Их установят по адресам улица Шаповалова, 1В; улица Доватора, 255; улица Пескова, 17; улица 2-я Краснодарская, 163; проспект Стачки, 231. Также три обновленные остановочные комплекса появятся на улице Совхозной, в переулке 1-м Санинструкторском и у школы №88.
Никаких новых видов павильонов ждать не стоит. Власти планируют закупить привычные оранжевые алюминиевые комплексы со стеклянным информационным коробом. Также к ним прилагаются лавки и урны для мусора.
Подрядчика чиновники выберут 12 сентября. Установить павильоны он должен до 1 декабря этого года.
Ранее ростовчане жаловались на такой вид остановочных комплексов. В них солнце нагревает стекло, нет циркуляции воздуха, а у лавочек отсутствует спинка. Из-за этого люди вынуждены ждать автобусы под ближайшим деревом.