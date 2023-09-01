Недовольный покупатель решил обанкротить крупного автодилера в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
С иском в суд обратился Константин Куропятников, который хочет добиться признания компании несостоятельной. Свое заявление он мотивировал наличием долга на сумму 21,8 миллиона рублей.
Заявление приняли к производству, это дело будут рассматривать 4 октября.
По информации «Коммерсанта», в 2021 году истец купил автомобиль Kia Sorento, который оказалась бракованным. По данным издания, суд обязал дилера вернуть деньги за машину и выплатить неустойку.
«Автодилер отказывается от выплаты. Адвокаты заявителя теперь хотят решить этот вопрос через арбитражный суд», — уточнило издание.
Ранее стало известно, что ФК «Ростов» хочет засудить сбежавшего из-за беспилотников игрока Норманна.