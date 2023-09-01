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Published Сегодня, 06:46

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Updated Сегодня, 06:48

Недовольный покупатель решил обанкротить крупного автодилера в Ростове-на-Дону

Недовольный покупатель решил обанкротить крупного автодилера в Ростове-на-Дону

1 сентября 2023, 06:46
Фото: 1MI
В Ростовской области в суд передали иск с требованием признать банкротом компанию «Юг-Моторс», говорится в документах арбитражного суда.

С иском в суд обратился Константин Куропятников, который хочет добиться признания компании несостоятельной. Свое заявление он мотивировал наличием долга на сумму 21,8 миллиона рублей.

Заявление приняли к производству, это дело будут рассматривать 4 октября.

ФК «Ростов» хочет засудить сбежавшего из-за беспилотников игрока Норманна
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По информации «Коммерсанта», в 2021 году истец купил автомобиль Kia Sorento, который оказалась бракованным. По данным издания, суд обязал дилера вернуть деньги за машину и выплатить неустойку.

«Автодилер отказывается от выплаты. Адвокаты заявителя теперь хотят решить этот вопрос через арбитражный суд», — уточнило издание.

Ранее стало известно, что ФК «Ростов» хочет засудить сбежавшего из-за беспилотников игрока Норманна.

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