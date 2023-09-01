Новый аэровокзал Южно-Сахалинска участвует в конкурсе главных достижений РФ

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Островной регион представил на конкурс несколько крупных проектов, реализация которых стала важным событием для жителей Сахалина и Курил. В список попали проект «Карта сахалинца», Единая дальневосточная авиакомпания, СТК «Горный воздух», самый большой в ДФО аквапарк «Аква Сити», тепличные комплексы по выращиванию овощей, проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также аэровокзал, который стал самым новым из достижений области. По мнению губернатора Валерия Лимаренко, открытие нового здания воздушной гавани стало наиболее символичным для жителей островов. И дело не только в его недавнем запуске, но и в том, что для людей, живущих на Сахалине, авиация была и остается наиболее востребованным видом транспорта.
«Для Сахалинской области, жители которой связаны с материком преимущественно авиацией, он стал „воротами“ в мир. Видят его те, кто летит в отпуска и командировки, и те, кто возвращается домой. Его удалось достроить и запустить несмотря ни на что. Не помешали этому ни санкции, ни порванные логистические цепочки, и сегодня он радует наших жителей и туристов. Его открытие — наш общий вклад в историю развития Сахалинской области, ведь он верой и правдой прослужит сахалинцам и курильчанам еще не одно десятилетие. Поэтому я призываю земляков поддержать наш аэровокзал на конкурсе, проголосовав за него», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Жители Сахалинской области могут поддержать новый аэровокзал в онлайн-голосовании, которое проходит по всей России. Оставить голос за воздушную гавань можно на сайте проекта «Достижения.рф» — почти тысяча человек уже заявили о том, что считают появление аэровокзала одним из важнейших российских достижений.
Всероссийское голосование — часть международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, которую проводят по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава государства особо отметил, что мероприятие подчеркнет высочайшие достижения и победы нашей страны в развитии всех сфер экономики, от транспортной отрасли и промышленности до науки и культуры.
Самый современный аэровокзал на Дальнем Востоке официально открыли в Южно-Сахалинске 7 августа. В церемонии торжественного запуска приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, представители компании-инвестора и гости из федеральных органов власти. Аэровокзал рассчитан на комфортное обслуживание 5 млн пассажиров ежегодно, что впятеро больше, чем пропускная мощность старого аэропорта. Это позволит не только с успехом обеспечить транспортную доступность по актуальным потребностям Сахалинской области, но и простимулировать дальнейшее развитие воздушных перевозок на островах на долгие годы вперед.
Строительство аэровокзала вели за счет средств бюджета Сахалинской области с привлечением вложений частного инвестора. Общий объем финансирования составил 12,5 млрд рублей. Площадь нового терминала — более 47 тысяч кв. м., и это самый крупный объект на Дальнем Востоке. Первоначальный проект строительства пассажирского терминала переработали для увеличения пропускной способности в несколько раз. Новый аровокзал включает в себя шесть телескопических трапов, 26 стоек регистрации пассажиров, 5 эскалаторов и 23 лифта. Система обработки багажа с пятью уровнями безопасности полностью автоматизирована: это позволяет за час пропускать более 1 200 единиц груза, в том числе нестандартных габаритов. А за основу архитектурного дизайна здания и визуального оформления внутри подрядчик взял природные и культурные черты Сахалина и Курил.
Проект «Россия — страна достижений» создан для граждан, которые любят свою родную страну и активно интересуются вехами ее новейшей истории. Цель федеральной инициативы — массовое просвещение населения о том, каких побед достигла Россия в XXI веке, а также знакомство людей с научным, технологическим и культурным потенциалом каждого из регионов РФ.