Общественница раскрыла детали инцидента с выпавшей из автобуса жительницей Краснодара

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
По словам пострадавшей, она выходила на остановке ТРЦ «Галерея», однако водитель, не дождавшись, пока пассажиры выйдут, резко рванул дальше. В результате падения краснодарка получила ушибы.
Кроме того, сотрудники компании, обслуживающие 34-й маршрут (МУП «Краснодарагромаркет» — ул. Благоева), никак не отреагировали на ситуацию с выпавшей девушкой, несмотря на обращения со стороны пострадавшей и её родных. «Так как я была слегка в шоковом состоянии, то не вызвала полицию, немного посидела и ушла в аптеку, чтобы промыть раны», — объяснилась девушка.
Подобные ситуации происходят в Краснодаре уже не в первый раз. Так, эксперт напомнила о происшествии, при котором пассажирка осталась инвалидом после падения из автобуса на улице 40-лет Победы. В данном случае, водитель передвигался по городу с открытой дверью, так как в салоне было душно. В результате такой поездки пассажирка получила перелом позвоночника. Также общественница напомнила и о ситуации в 28-м маршруте. Тогда пенсионерка выпала из автобуса, результат — перелом фаланги.
«Наши водители до сих пор не понимают, что грубейшее нарушение правил о движение при открытой двери может привести к человеческим жертвам. Краснодарские автобусы часто двигаются с открытыми дверьми из-за отсутствия кондиционеров, поэтому многие водители, пытаясь хоть как-то создать вентиляцию в салоне, оставляют двери открытыми. Пока мы не начали ситуацию предавать огласке, предприятие, обслуживающее 34-й маршрут, не обращало на нас внимание», — прокомментировала Марина Репещук.
По мнению активистки, водители за такие нарушения ПДД, повлекшие за собой угрозу жизни и здоровью пассажиров, должны нести строгое наказание. Кроме того, по словам эксперта, ответственность должны нести и перевозчики, так как не все готовят должным образом к поездкам водителей и не инструктируют их.
Отметим, что 29 августа, в день, когда девушка выпала из автобуса, никто из пассажиров не предложил свою помощь, не защитил пострадавшую и не потребовал срочной остановки транспорта. «Хочу заострить внимание на поведении пассажиров. Ни один из них не заставил водителя остановиться, никто не проявил сострадания к девушке. Здесь наблюдается полный эгоизм и отсутствие гражданской ответственности. Истинный гражданин посодействовал бы тому, чтобы облегчить ту ситуацию, в которой оказалась пострадавшая», — заключила Марина Репещук.
Ранее RostovGazeta писала о том, подорожает ли ещё проезд в Краснодаре 2023 году. По мнению эксперта, никто не контролирует удержание стоимость за проезд. А очередное поднятие цены до 45 рублей не гарантирует водителям и кондукторам увеличение зарплаты, ввиду этого в Краснодаре фиксируется острый дефицит сотрудников.