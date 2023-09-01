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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

«Она выпала из автобуса»: как водители относятся к пассажирам в Краснодаре

Общественница раскрыла детали инцидента с выпавшей из автобуса жительницей Краснодара

1 сентября 2023, 14:42
Фото: Georg Pik/cc0/wikimedia.org
«Она выпала из автобуса»: как водители относятся к пассажирам в Краснодаре
В Краснодаре 29 августа пассажирка выпала из автобуса №34. Водитель, проигнорировав ситуацию, просто поехал дальше. Руководитель «Транспортной инициативы» Марина Репещук рассказала о деталях происшествия.

По словам пострадавшей, она выходила на остановке ТРЦ «Галерея», однако водитель, не дождавшись, пока пассажиры выйдут, резко рванул дальше. В результате падения краснодарка получила ушибы.

Кроме того, сотрудники компании, обслуживающие 34-й маршрут (МУП «Краснодарагромаркет» — ул. Благоева), никак не отреагировали на ситуацию с выпавшей девушкой, несмотря на обращения со стороны пострадавшей и её родных. «Так как я была слегка в шоковом состоянии, то не вызвала полицию, немного посидела и ушла в аптеку, чтобы промыть раны», — объяснилась девушка.

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Подобные ситуации происходят в Краснодаре уже не в первый раз. Так, эксперт напомнила о происшествии, при котором пассажирка осталась инвалидом после падения из автобуса на улице 40-лет Победы. В данном случае, водитель передвигался по городу с открытой дверью, так как в салоне было душно. В результате такой поездки пассажирка получила перелом позвоночника. Также общественница напомнила и о ситуации в 28-м маршруте. Тогда пенсионерка выпала из автобуса, результат — перелом фаланги.

В результате такого движения пассажирка получила перелом позвоночника. В результате такого движения пассажирка получила перелом позвоночника.
В результате такого движения пассажирка получила перелом позвоночника.
Фото: 1MI

«Наши водители до сих пор не понимают, что грубейшее нарушение правил о движение при открытой двери может привести к человеческим жертвам. Краснодарские автобусы часто двигаются с открытыми дверьми из-за отсутствия кондиционеров, поэтому многие водители, пытаясь хоть как-то создать вентиляцию в салоне, оставляют двери открытыми. Пока мы не начали ситуацию предавать огласке, предприятие, обслуживающее 34-й маршрут, не обращало на нас внимание», — прокомментировала Марина Репещук.

По мнению активистки, водители за такие нарушения ПДД, повлекшие за собой угрозу жизни и здоровью пассажиров, должны нести строгое наказание. Кроме того, по словам эксперта, ответственность должны нести и перевозчики, так как не все готовят должным образом к поездкам водителей и не инструктируют их.

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Отметим, что 29 августа, в день, когда девушка выпала из автобуса, никто из пассажиров не предложил свою помощь, не защитил пострадавшую и не потребовал срочной остановки транспорта. «Хочу заострить внимание на поведении пассажиров. Ни один из них не заставил водителя остановиться, никто не проявил сострадания к девушке. Здесь наблюдается полный эгоизм и отсутствие гражданской ответственности. Истинный гражданин посодействовал бы тому, чтобы облегчить ту ситуацию, в которой оказалась пострадавшая», — заключила Марина Репещук.

Ранее RostovGazeta писала о том, подорожает ли ещё проезд в Краснодаре 2023 году. По мнению эксперта, никто не контролирует удержание стоимость за проезд. А очередное поднятие цены до 45 рублей не гарантирует водителям и кондукторам увеличение зарплаты, ввиду этого в Краснодаре фиксируется острый дефицит сотрудников.

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