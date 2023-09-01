Общественница раскрыла детали инцидента с выпавшей из автобуса жительницей Краснодара

Подобные ситуации происходят в Краснодаре уже не в первый раз. Так, эксперт напомнила о происшествии, при котором пассажирка осталась инвалидом после падения из автобуса на улице 40-лет Победы. В данном случае, водитель передвигался по городу с открытой дверью, так как в салоне было душно. В результате такой поездки пассажирка получила перелом позвоночника. Также общественница напомнила и о ситуации в 28-м маршруте. Тогда пенсионерка выпала из автобуса, результат — перелом фаланги.