Пассажира выбросило из салона и насмерть придавило машиной в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
В Орловском районе пьяный 21-летний водитель «ВАЗа» превысил скорость и не справился с управлением. Из-за этого автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
В результате ДТП погиб 32-летний пассажир автомобиля, который не был пристегнут ремнем безопасности. Его выбросило из автомобиля и придавило транспортом, от полученных травм он скончался на месте происшествия.
«В настоящее время проводится проверка по факту данного дорожно-транспортного происшествия, с целью выяснить все обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.
Ранее три человека погибли и двое пострадали в аварии с иномаркой в Батайске. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.