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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:42

Пассажира выбросило из салона и насмерть придавило машиной в Ростовской области

Пассажира выбросило из салона и насмерть придавило машиной в Ростовской области

1 сентября 2023, 09:40
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Пассажира выбросило из салона и насмерть придавило машиной в Ростовской области
В Ростовской области в перевернувшейся машине погиб пассажир, сообщили в региональном УГИБДД.

В Орловском районе пьяный 21-летний водитель «ВАЗа» превысил скорость и не справился с управлением. Из-за этого автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП погиб 32-летний пассажир автомобиля, который не был пристегнут ремнем безопасности. Его выбросило из автомобиля и придавило транспортом, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Появились кадры с места ДТП с тремя погибшими в Ростовской области
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«В настоящее время проводится проверка по факту данного дорожно-транспортного происшествия, с целью выяснить все обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.

Ранее три человека погибли и двое пострадали в аварии с иномаркой в Батайске. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дтп#Авария#Орловский район#УГИБДД#Пассажир#Превышение скорости
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