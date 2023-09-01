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Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Полчища больших комаров атаковали Таганрог

Полчища больших комаров атаковали Таганрог

1 сентября 2023, 05:48
Фото: 1MI
В Таганроге появилось большое количество насекомых, которые мешают местным жителям, сообщили они в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

По их словам, на улицах появились большие зеленые комары. Их так много, что они мешают прогулкам, а горожане называют происходящее ужасным.

При этом в комментариях пользователи написали, что подобное в городе происходит каждый год. По их словам, это нормальная ситуация для Таганрога.

Ростовский зоолог Тихонов рассказал, кто из дончан привлекает к себе тучи комаров
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«Кормовые комары и куча пауков в это время года. Они появляются каждый год», — заявили местные жители.

«Рыба этих комаров ест с удовольствием», — написали горожане. Они добавили, что скоро эти насекомые должны пропасть и жители Таганрога вернутся к обычной жизни.

«Каждый год так. Это властям надо подумать, что делать», — сообщают пользователи.

Ранее ростовский зоолог Тихонов рассказал, кто из дончан привлекает к себе тучи комаров.

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