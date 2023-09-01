Полчища больших комаров атаковали Таганрог

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
По их словам, на улицах появились большие зеленые комары. Их так много, что они мешают прогулкам, а горожане называют происходящее ужасным.
При этом в комментариях пользователи написали, что подобное в городе происходит каждый год. По их словам, это нормальная ситуация для Таганрога.
«Кормовые комары и куча пауков в это время года. Они появляются каждый год», — заявили местные жители.
«Рыба этих комаров ест с удовольствием», — написали горожане. Они добавили, что скоро эти насекомые должны пропасть и жители Таганрога вернутся к обычной жизни.
«Каждый год так. Это властям надо подумать, что делать», — сообщают пользователи.
Ранее ростовский зоолог Тихонов рассказал, кто из дончан привлекает к себе тучи комаров.