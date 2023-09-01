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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Появились кадры ДТП с тремя погибшими в Ростовской области

Появились кадры с места ДТП с тремя погибшими в Ростовской области

1 сентября 2023, 09:21
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Появились кадры ДТП с тремя погибшими в Ростовской области
В Интернете опубликовали фотографии последствий аварии в Батайске, в которой погибли три человека, фото разместили в региональном УГИБДД.

Напомним, что в ночь на 1 сентября водитель Volkswagen Polo катался с друзьями по Батайску и набрал высокую скорость. Ему не удалось справиться с управлением и он врезался в забор дома.

Погибли водитель и две его 18-летние пассажирки, все они вылетели из машины, так как не были пристегнуты. Травмы получили еще два человека из машины.

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Погибли водитель и две его 18-летние пассажирки, все они вылетели из машины, так как не были пристегнуты. Травмы получили еще два человека из машины.Погибли водитель и две его 18-летние пассажирки, все они вылетели из машины, так как не были пристегнуты. Травмы получили еще два человека из машины.
Погибли водитель и две его 18-летние пассажирки, все они вылетели из машины, так как не были пристегнуты. Травмы получили еще два человека из машины.Погибли водитель и две его 18-летние пассажирки, все они вылетели из машины, так как не были пристегнуты. Травмы получили еще два человека из машины.
Погибли водитель и две его 18-летние пассажирки, все они вылетели из машины, так как не были пристегнуты. Травмы получили еще два человека из машины.Погибли водитель и две его 18-летние пассажирки, все они вылетели из машины, так как не были пристегнуты. Травмы получили еще два человека из машины.
Погибли водитель и две его 18-летние пассажирки, все они вылетели из машины, так как не были пристегнуты. Травмы получили еще два человека из машины.
Фото: ГИБДД по Ростовской области

Теперь в Интернете появились снимки с места происшествия, на которых видно, что от машины практически ничего не осталось. В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее проехавший на красный свет водитель спровоцировал аварию с пострадавшим в Гуково. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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