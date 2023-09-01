Появились кадры с места ДТП с тремя погибшими в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Напомним, что в ночь на 1 сентября водитель Volkswagen Polo катался с друзьями по Батайску и набрал высокую скорость. Ему не удалось справиться с управлением и он врезался в забор дома.
Погибли водитель и две его 18-летние пассажирки, все они вылетели из машины, так как не были пристегнуты. Травмы получили еще два человека из машины.
Теперь в Интернете появились снимки с места происшествия, на которых видно, что от машины практически ничего не осталось. В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее проехавший на красный свет водитель спровоцировал аварию с пострадавшим в Гуково. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.