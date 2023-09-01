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Updated Сегодня, 14:46

Президент Путин назначил двух новых судей в Ростовской области

Президент Путин назначил двух судей в Ростовской области

1 сентября 2023, 14:44
Фото: Jernej Furman/CC BY 2.0/flickr.com
Президент Путин назначил двух новых судей в Ростовской области
Президент Владимир Путин назначил двух новых судей в Ростовской области, сообщили в судебном департаменте региона.

В Ростовской области, по указу президента Владимира Путина, назначены две новые судьи. Анна Глухова и Виолетта Астахова приступят к работе в Красносулинском районном суде. Ограничения срока полномочий у них нет.

Президент Путин назначил нового судью в арбитражном суде Ростовской области
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В судебном департаменте Ростовской области сообщили, что Глухова и Астахова успели принести присягу 30 августа на торжественном собрании судей Красносулинского районного суда.

Ранее президент Путин назначил зампредов Ростовского областного суда и Южного окружного военного суда.

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