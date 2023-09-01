Президент Путин назначил двух судей в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В Ростовской области, по указу президента Владимира Путина, назначены две новые судьи. Анна Глухова и Виолетта Астахова приступят к работе в Красносулинском районном суде. Ограничения срока полномочий у них нет.
В судебном департаменте Ростовской области сообщили, что Глухова и Астахова успели принести присягу 30 августа на торжественном собрании судей Красносулинского районного суда.
Ранее президент Путин назначил зампредов Ростовского областного суда и Южного окружного военного суда.