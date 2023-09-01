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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Путин откроет школу в Ростове-на-Дону по видеосвязи

Путин откроет школу в Ростове-на-Дону

1 сентября 2023, 13:03
Фото: kremlin.ru
Путин откроет школу в Ростове-на-Дону по видеосвязи
Президент Владимир Путин поучаствует в открытии школы в Ростове по видеосвязи, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В День знаний президент Владимир Путин поучаствует в открытии школы в Ростове-на-Дону. Однако сделает это глава государства не лично, а по видеосвязи.

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Помимо школы в Ростове, Путин дистанционно откроет учебные заведения в Мариуполе, Дагестане, Новгородской и Московской областях. Также президент дал старт работе школы в Киргизии. Там детей будут обучать на русском языке, уточняет ТАСС.

Напомним, сегодня в Ростове открылось сразу несколько школ. Одна из них стала самой большой на Юге России. На открытии учебных заведений присутствовали губернатор Василий Голубев и глава администрации Алексей Логвиненко.

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