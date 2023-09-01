Путин откроет школу в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В День знаний президент Владимир Путин поучаствует в открытии школы в Ростове-на-Дону. Однако сделает это глава государства не лично, а по видеосвязи.
Помимо школы в Ростове, Путин дистанционно откроет учебные заведения в Мариуполе, Дагестане, Новгородской и Московской областях. Также президент дал старт работе школы в Киргизии. Там детей будут обучать на русском языке, уточняет ТАСС.
Напомним, сегодня в Ростове открылось сразу несколько школ. Одна из них стала самой большой на Юге России. На открытии учебных заведений присутствовали губернатор Василий Голубев и глава администрации Алексей Логвиненко.