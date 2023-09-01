Работа общественного транспорта изменится в Ростове 3 сентября

В это воскресенье, 3 сентября, в Ростове будут праздновать день Донской иконы Божией Матери. Из-за этого движение перекроют на улице Московской от Буденновского о переулка Газетного. Там с 06.00 мск до 14.00 мск будут чествовать икону.