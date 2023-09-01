Работа общественного транспорта изменится в Ростове 3 сентября

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
В это воскресенье, 3 сентября, в Ростове будут праздновать день Донской иконы Божией Матери. Из-за этого движение перекроют на улице Московской от Буденновского о переулка Газетного. Там с 06.00 мск до 14.00 мск будут чествовать икону.
В эти часы по улице Московской не будут ходить автобусы №1, 2, 12, 13, 13А, 22, 27, 35, 42, 45, 47, 51, 60, 60А, 61, 65, 77, 78, 83, 90, 92 и 92А, а также троллейбусы № 7, 17 и 17А. Их маршрут будет начинаться с Большой Садовой.
Также автобусы № 8, 33, 39, 50 и 75 пустят взамен перекрытого участка улицы Московской по улице Большой Садовой.
Ранее до 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове.