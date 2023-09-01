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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

В Ростове в воскресенье на время поменяется схема движения автобусов в центре города

Работа общественного транспорта изменится в Ростове 3 сентября

1 сентября 2023, 17:05
Фото: 1MI
В Ростове в воскресенье на время поменяется схема движения автобусов в центре города
В Ростове в воскресенье, 3 сентября, на время поменяется схема движения автобусов в центре города, сообщили в департаменте транспорта.

В это воскресенье, 3 сентября, в Ростове будут праздновать день Донской иконы Божией Матери. Из-за этого движение перекроют на улице Московской от Буденновского о переулка Газетного. Там с 06.00 мск до 14.00 мск будут чествовать икону.

В эти часы по улице Московской не будут ходить автобусы №1, 2, 12, 13, 13А, 22, 27, 35, 42, 45, 47, 51, 60, 60А, 61, 65, 77, 78, 83, 90, 92 и 92А, а также троллейбусы № 7, 17 и 17А. Их маршрут будет начинаться с Большой Садовой.

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Также автобусы № 8, 33, 39, 50 и 75 пустят взамен перекрытого участка улицы Московской по улице Большой Садовой.

Ранее до 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове.

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