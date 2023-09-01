Расчищать от снега М-4 «Дон» в Ростовской области зимой будут более ста спецмашин

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В зимний период на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в уборке снега задействуют 125 единиц спецтехники. Власти уже заготовили 18,1 тысячи тонн противогололедных материалов. Также в регионе запасутся 11 тысячами тонн песко-соляной смеси и технической соли.
Чиновники вспомнили события конца марта этого года на М-4 в Ростовской области. Тогда из-за обильного снегопада на трассе образовалась многокилометровая пробка, тысячи водителей часами ждали расчистку дороги в холоде, без воды и еды.
«Очевидно, что мы учли опыт, полученный в ходе тех событий, и сделали правильные выводы, — заявил министр транспорта региона Владимир Окунев.— Нам крайне сложно спрогнозировать погодные условия, но, готовясь к самому неблагоприятному сценарию, мы сможем исключить ситуации, которые способны парализовать автомагистрали, являющиеся основными транспортными артериями Ростовской области».
Ранее эксперт Артемий Зайцев заявил о неподготовленности дорожных служб в Ростовской области к снегопадам.