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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Убирать снег на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области зимой будут 125 единиц спецтехники

Расчищать от снега М-4 «Дон» в Ростовской области зимой будут более ста спецмашин

1 сентября 2023, 16:28
Фото: Правительство Ростовской области
Убирать снег на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области зимой будут 125 единиц спецтехники
Убирать снег на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области зимой будут 125 единиц спецтехники, сообщили в правительстве региона.

В зимний период на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в уборке снега задействуют 125 единиц спецтехники. Власти уже заготовили 18,1 тысячи тонн противогололедных материалов. Также в регионе запасутся 11 тысячами тонн песко-соляной смеси и технической соли.

Чиновники вспомнили события конца марта этого года на М-4 в Ростовской области. Тогда из-за обильного снегопада на трассе образовалась многокилометровая пробка, тысячи водителей часами ждали расчистку дороги в холоде, без воды и еды.

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«Очевидно, что мы учли опыт, полученный в ходе тех событий, и сделали правильные выводы, — заявил министр транспорта региона Владимир Окунев.— Нам крайне сложно спрогнозировать погодные условия, но, готовясь к самому неблагоприятному сценарию, мы сможем исключить ситуации, которые способны парализовать автомагистрали, являющиеся основными транспортными артериями Ростовской области».

Ранее эксперт Артемий Зайцев заявил о неподготовленности дорожных служб в Ростовской области к снегопадам.

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