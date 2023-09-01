Расчищать от снега М-4 «Дон» в Ростовской области зимой будут более ста спецмашин

«Очевидно, что мы учли опыт, полученный в ходе тех событий, и сделали правильные выводы, — заявил министр транспорта региона Владимир Окунев.— Нам крайне сложно спрогнозировать погодные условия, но, готовясь к самому неблагоприятному сценарию, мы сможем исключить ситуации, которые способны парализовать автомагистрали, являющиеся основными транспортными артериями Ростовской области».