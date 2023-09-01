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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Жителям в Ростовской области заявили, что у них резко выросли доходы

Росстат заявил о резко выросших реальных доходах жителей Ростовской области

1 сентября 2023, 12:32
Фото: pxhere.com
Жителям в Ростовской области заявили, что у них резко выросли доходы
В Ростовской области за год реальные доходы населения увеличились более чем на 7%, следует из данных Росстата.

Согласно официальным данным, за первое полугодие 2023 года доходы жителей региона выросли по сравнению с таким же периодом 2022 года на 7,2%. При этом в целом по стране этот показатель составил 3,9%.

В Южном федеральном округе реальные доходы увеличились на 6,7%. Самые высокие показатели оказались в Адыгее — 11,6% роста.

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За это время на Камчатке, в Амурской и Магаданской областях доходы населения упали.

Ранее стало известно, что зарплату выше средней получают меньше 20% жителей Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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