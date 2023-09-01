Росстат заявил о резко выросших реальных доходах жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Согласно официальным данным, за первое полугодие 2023 года доходы жителей региона выросли по сравнению с таким же периодом 2022 года на 7,2%. При этом в целом по стране этот показатель составил 3,9%.
В Южном федеральном округе реальные доходы увеличились на 6,7%. Самые высокие показатели оказались в Адыгее — 11,6% роста.
За это время на Камчатке, в Амурской и Магаданской областях доходы населения упали.
Ранее стало известно, что зарплату выше средней получают меньше 20% жителей Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.