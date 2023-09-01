Ростовчане заявили об избитой днем на улице девушке

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Мужчина подбежал на улице к девушке, заломал ей руку и повалил на землю. А после этого он таскал ее за волосы.
«Один из мужчин пытался отвести нападавшего от девушки, но через некоторое время он снова на нее налетел. Из-за чего произошел конфликт не понятно, помогли только угрозы вызвать полицию», — написал автор.
Пользователи в комментариях раскритиковали поступок мужчины. Другие удивились, что некоторые граждане проходили мимо.
«На девушку поднимать руку — это самое дно», — написали пользователи в комментариях.
Ранее в полиции прокомментировали жестокую драку в ночном магазине в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.