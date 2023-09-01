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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Ростовчане заявили об избитой днем на улице девушке

Ростовчане заявили об избитой днем на улице девушке

1 сентября 2023, 05:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина напал на девушку и избил ее, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Мужчина подбежал на улице к девушке, заломал ей руку и повалил на землю. А после этого он таскал ее за волосы.

«Один из мужчин пытался отвести нападавшего от девушки, но через некоторое время он снова на нее налетел. Из-за чего произошел конфликт не понятно, помогли только угрозы вызвать полицию», — написал автор.

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Пользователи в комментариях раскритиковали поступок мужчины. Другие удивились, что некоторые граждане проходили мимо.

Фото: Это Ростов - ВК

«На девушку поднимать руку — это самое дно», — написали пользователи в комментариях.

Ранее в полиции прокомментировали жестокую драку в ночном магазине в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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