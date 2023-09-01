Ростовчанин Василий Гвоздев занял первое место на Чемпионате России по маунтинбайку

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
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Updated Сегодня, 12:32
Также он завоевал Кубок России в этой же дисциплине. Достичь столь высокого результата помогли, в том числе, и тренировки на велобеговой трассе «Горный манеж» в Суворовском жилом районе.
Финал Кубка России по горному велосипеду проходил в Нижнем Архызе, у подножия горы Пастухова, совсем рядом со специальной астрофизической обсерваторией РАН, на трассе «Вайра DH». Эта трасса уже не раз принимала соревнования такого уровня, и снова порадовала спортсменов и зрителей своей сложностью, разнообразием рельефа и большой протяженностью — некоторые трассы вдвое меньше!
Чемпионат России, уже по сложившейся традиции, принял горнолыжный курорт Архыз на трассе «Романтик», перепад высоты порядка 600 метров. Верхняя ее часть более дикая, с большим уклоном, плавно переходящая в практически парковую, хорошо подготовленную нижнюю часть со множеством контруклонов, прыжков и других технических элементов. «Романтик» точно не оставит никого равнодушным, вне зависимости от уровня подготовки.
На каждом из мероприятий собралось порядка сотни спортсменов, которые представили практически все регионы России — от Калининграда до Урала. Все участники состязались в своих возрастных категориях: юноши, юниоры, элита, мастера и гранд-мастера. Именно в гранд-мастерах и стал победителем Василий Гвоздев.
Стоит отметить, что наш ростовчанин является также соавтором и строителем велобеговой трассы «Горный манеж», которая находится в Суворовском районе Ростова-на-Дону. На ней победитель часто тренируется вместе с другими горными велосипедистами.
«В целом трассы в Архызе состоят из тех же элементов, что и в Суворовском, но там намного выше скорость, за счет продолжительности уклона и перепада высоты 600-700 метров, — рассказывает Василий Гвоздев. В Суворовском мы строили трек, исходя из того, что видели на разных соревнованиях в других частях страны, и поэтому практически все эти элементы воплощены в „Горном манеже“, просто они масштабированы, адаптированы к местности, но при этом по сложности они идентичны „оригиналам“. Одним из ярких примеров такой работы является связка элементов „Архыз“ — амплитудный прыжок из поворота на обособленный стол с последующим дропом (прыжком вниз) в контруклон. В Суворовском мы отрабатываем технику прохождения различных участков, имеем возможность плавно наращивать амплитуду прыжков, и уже приехав в горы, остается только привыкнуть к уклону и увеличить темп езды».
По словам специалиста, трассы, на которых проводятся крупные соревнования в горах, постоянно меняются, это происходит как из-за природного воздействия (дожди, лавины, сели), так и за счёт многократных проездов по ней участников. Трасса постоянно «живет». В Суворовском таких масштабных природных явлений не случается, но «Горный манеж» постоянно совершенствуется. Например, в этом году ритм-секцию (памп трек), сделанную ранее из тырсы, покрыли асфальтом. За счет этого, участок трассы стал не только гладким, но и приобрел новые свойства — повысилась скорость, что позволяет спортсменам тренировать скорость реакции, взаимодействие с велосипедом, работу с рельефом. «Это очень важно, — говорит Василий, — с таким набором элементов можно подготовиться ко многим соревнованиям, да еще и не выезжая из города — это просто подарок»
В планах Василия Гвоздева дальнейшее совершенствование трассы в Суворовском. Новые участки будут обязательно проектироваться на основе полученного соревновательного опыта и уже проделанной работы, а также с учетом отзывов спортсменов, принимающих участие в гонках на «Горном манеже».
Что же касается дальнейших спортивных побед, то Василий планирует и далее показывать высокие результаты. При этом он подчеркивает, что основное его призвание — тренерская деятельность.
«Будем держать себя в форме, бороться, прежде всего, с собой, своими страхами и стремиться сделать что-то лучше, чем вчера. Я дипломированный специалист, тренер по маунтинбайку, и больше всего меня радует, когда я вижу горящие глаза детей, уверенных в себе, в велосипеде, который уже становится их продолжением, вот это самая главная победа. Соревновательную деятельность, конечно же, продолжим, необходимо сохранять спортивный азарт, это своего рода подтверждение квалификации и правильности выбранного тренировочного курса», — рассказал призер Чемпионата России 2023, обладатель Кубка России 2023 по маунтинбайку, тренер, строитель и спортивный энтузиаст Василий Гвоздев.