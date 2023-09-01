Ростовчанин Василий Гвоздев занял первое место на Чемпионате России по маунтинбайку

«В целом трассы в Архызе состоят из тех же элементов, что и в Суворовском, но там намного выше скорость, за счет продолжительности уклона и перепада высоты 600-700 метров, — рассказывает Василий Гвоздев. В Суворовском мы строили трек, исходя из того, что видели на разных соревнованиях в других частях страны, и поэтому практически все эти элементы воплощены в „Горном манеже“, просто они масштабированы, адаптированы к местности, но при этом по сложности они идентичны „оригиналам“. Одним из ярких примеров такой работы является связка элементов „Архыз“ — амплитудный прыжок из поворота на обособленный стол с последующим дропом (прыжком вниз) в контруклон. В Суворовском мы отрабатываем технику прохождения различных участков, имеем возможность плавно наращивать амплитуду прыжков, и уже приехав в горы, остается только привыкнуть к уклону и увеличить темп езды».