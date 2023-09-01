Ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай прокомментировал атаки беспилотников Украины на российские города. Он заявил, что равноценно отвечать в таких случаях не видит смысла. Единственный вариант коренного решения проблемы, по мнению парламентария, уничтожение киевского режима.
«Просто должно быть наше спокойное и выдержанное политическое и военное действие, которое приведет к тому, что киевского режима вообще больше не будет», — заключил Бородай.
Ранее эксперты рассказали, стоит ли в Ростовской области ждать новой волны мобилизации.