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Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины

Ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины

1 сентября 2023, 18:02
Фото: 1MI
Ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины
В ответ на атаки БПЛА Украины Россия должна уничтожить киевский режим, считает депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай прокомментировал атаки беспилотников Украины на российские города. Он заявил, что равноценно отвечать в таких случаях не видит смысла. Единственный вариант коренного решения проблемы, по мнению парламентария, уничтожение киевского режима.

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«Просто должно быть наше спокойное и выдержанное политическое и военное действие, которое приведет к тому, что киевского режима вообще больше не будет», — заключил Бородай.

Ранее эксперты рассказали, стоит ли в Ростовской области ждать новой волны мобилизации.

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