Шесть новых школ приняли ростовских учеников 1 сентября

— Здание школы является не только одним из самых красивых в городе, но и самым большим на юге России. На его строительство и оснащение было потрачено более 2,5 миллиардов рублей. Эта школа оснащена современной мебелью и оборудованием. Здесь есть абсолютно новые образовательные пространства, которые позволят изучать конструирование и ракетостроение, биотехнологию и биоинженерию. В школе создан уникальный научный кластер инженерно-технологического образования. Открыты «Космические классы», лаборатории по спутникостроению и робототехнике. Спортивная инфраструктура школы не имеет аналогов, поэтому дети смогут заниматься любым видом спорта. Уверен, что новая школа станет не только местом обучения, но и центром духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи всего Советского района, — пояснил Алексей Логвиненко.