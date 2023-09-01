Шесть новых школ приняли ростовских учеников 1 сентября

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В обновленном виде к 1 сентября свои двери распахнули школы №10, 49, 70, 104 и 45. Ребят встретили не только обновленные классы, но и новые образовательные пространства, а также рекреационные зоны. Кроме того, во всех учреждениях был проведен комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий.
Так в школе №70, расположенной в микрорайоне «Новое поселение», после капитального ремонта появились новые спортивный и актовый залы, а также оборудованные тематические пространства. В школе сделали интерактивную зону по изучению истории Ростова-на-Дону, IT-парк, и специальный класс по обучению правилам дорожного движения.
При подготовке школ к новому учебному году особое внимание уделялось созданию безопасных и комфортных условий не только для обучения, но и воспитания.
Самая большая школа Юга России № 60, также приняла в этот день своих первых учеников. Новое четырехэтажное образовательное учреждение расположилось в западном микрорайоне города и по праву носит звание самой большой.
Здесь созданы современные условия для учебы и разностороннего развития детей различных возрастов. На этажах просторного здания разместились учебные кабинеты, междисциплинарные лаборатории, столовая на 600 мест, актовый зал с концертным оборудованием и многое другое. Для занятий спортом в школе создан закрытый стадион с футбольным полем и пять спортивных залов.
Как отмечает глава городской администрации Алексей Логвиненко, это уникальное образовательное учреждение, рассчитано на обучение 1650 детей.
— Здание школы является не только одним из самых красивых в городе, но и самым большим на юге России. На его строительство и оснащение было потрачено более 2,5 миллиардов рублей. Эта школа оснащена современной мебелью и оборудованием. Здесь есть абсолютно новые образовательные пространства, которые позволят изучать конструирование и ракетостроение, биотехнологию и биоинженерию. В школе создан уникальный научный кластер инженерно-технологического образования. Открыты «Космические классы», лаборатории по спутникостроению и робототехнике. Спортивная инфраструктура школы не имеет аналогов, поэтому дети смогут заниматься любым видом спорта. Уверен, что новая школа станет не только местом обучения, но и центром духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи всего Советского района, — пояснил Алексей Логвиненко.
Глава городкой администрации также поздравил ростовчан с началом нового учебного года.
— 1 сентября это волнительный день как для школьников и их родителей, так и для педагогов. Сегодня за парты ростовских школ сядут 130 тысяч юных ростовчан. Среди них — 14 тысяч первоклассников, которые заслуживают особых поздравлений. Для ребят прозвенит первый в их жизни школьный звонок, и с этого дня начнется увлекательный путь в мир открытий и познаний. Всем школьникам желаю высоких достижений в учебе, интересных и ярких учебных дней и успехов, — сказал Алексей Логвиненко.