Школьница из Ростовской области побывала на открытом уроке президента России

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
На встречу пригласили 30 школьников, которые смогли показать выдающиеся результаты во время обучения. Так, они становились победителями и призерами различных конкурсов и олимпиад.
В том числе открытый урок прослушала 15-летняя учащаяся лицея из Ростовской области. У нее есть дипломы победителя на космической смене «Дежурный по планете» и призера всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» МИЭМ НИУ ВШЭ.
Свою встречу со школьниками Путин начал с того, что рассказал о строительстве трех школ в Киргизстане, где все предметы будут преподавать на русском языке. Он напомнил, что это республика бывшего Советского Союза и тогда все жили в единой стране.
«Но все очень быстро забывается, все очень быстро расходится, кроме одного — культуры. Но и ее надо поддерживать. Культура, язык — чрезвычайно важная вещь, которая лежит в основе любого социума», — подчеркнул президент.
Он назвал чрезвычайно важным то, что в Кыргызстане русский язык объявлен государственным языком. Президент рассказал, что сейчас ведется активная работа по организации нового образовательного пространства, его совершенствования.
После этого глава государства поздравил всех школьников и студентов с Днем знаний. Во время встречи он ответил на вопросы школьников и поделился подробностями переписки своих родственников и впечатлениями от нее.
«Я понял, почему мы одержали победу в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы и являемся такими в данный момент», — заявил глава государства.
Один из участников встречи предложил создать альбом для родословной, чтобы каждая семья имела возможность заполнить его и передавать из поколения в поколение. Сам школьник уже составил подробную историю своей семьи.
«То, чем вы занимаетесь, это чрезвычайно важная вещь. Все, что от нас зависит, постараемся сделать для того, чтобы вас поддержать. Идея хорошая, я безусловно постараюсь ее поддержать», — отметил глава государства.
В целом школьники задавали важные для страны вопросы, на которые президент отвечал развернуто.
Добавим, что «Разговор о важном» — один из проектов платформы «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента в 2018 году.