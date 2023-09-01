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Published Сегодня, 15:20

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Updated Сегодня, 15:22

Школьница из Ростовской области побывала на открытом уроке президента России

Школьница из Ростовской области побывала на открытом уроке президента России

1 сентября 2023, 15:20
Фото: kremlin.ru
Школьница из Ростовской области побывала на открытом уроке президента России
В пятницу, 1 сентября, президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном». Он состоялся в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей».

На встречу пригласили 30 школьников, которые смогли показать выдающиеся результаты во время обучения. Так, они становились победителями и призерами различных конкурсов и олимпиад.

В том числе открытый урок прослушала 15-летняя учащаяся лицея из Ростовской области. У нее есть дипломы победителя на космической смене «Дежурный по планете» и призера всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» МИЭМ НИУ ВШЭ.

Свою встречу со школьниками Путин начал с того, что рассказал о строительстве трех школ в Киргизстане, где все предметы будут преподавать на русском языке. Он напомнил, что это республика бывшего Советского Союза и тогда все жили в единой стране.

На встречу пригласили 30 школьников, которые смогли показать выдающиеся результаты во время обучения. На встречу пригласили 30 школьников, которые смогли показать выдающиеся результаты во время обучения.
На встречу пригласили 30 школьников, которые смогли показать выдающиеся результаты во время обучения.
Фото: БелРос 3.0

«Но все очень быстро забывается, все очень быстро расходится, кроме одного — культуры. Но и ее надо поддерживать. Культура, язык — чрезвычайно важная вещь, которая лежит в основе любого социума», — подчеркнул президент.

Он назвал чрезвычайно важным то, что в Кыргызстане русский язык объявлен государственным языком. Президент рассказал, что сейчас ведется активная работа по организации нового образовательного пространства, его совершенствования.

После этого глава государства поздравил всех школьников и студентов с Днем знаний. Во время встречи он ответил на вопросы школьников и поделился подробностями переписки своих родственников и впечатлениями от нее.

«Я понял, почему мы одержали победу в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы и являемся такими в данный момент», — заявил глава государства.

Один из участников встречи предложил создать альбом для родословной, чтобы каждая семья имела возможность заполнить его и передавать из поколения в поколение. Сам школьник уже составил подробную историю своей семьи.

«То, чем вы занимаетесь, это чрезвычайно важная вещь. Все, что от нас зависит, постараемся сделать для того, чтобы вас поддержать. Идея хорошая, я безусловно постараюсь ее поддержать», — отметил глава государства.

В целом школьники задавали важные для страны вопросы, на которые президент отвечал развернуто.

Добавим, что «Разговор о важном» — один из проектов платформы «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента в 2018 году.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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