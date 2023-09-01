Синоптик Назарова заявила о заморозках в сентябре в Ростовской области

Во второй и третьей декадах сентября местами ожидаются дожди. Ночью станет прохладнее, от +10 до +15 градусов, иногда даже до +4-6 градусов. В третьей декаде на севере и востоке области утром возможны заморозки от 0 до -2 градусов. Днем во второй декаде температура воздуха будет составлять от +20 до +26 градусов, а в третьей декаде от +12 до +18 градусов.