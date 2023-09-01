rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Синоптик Назарова заявила о заморозках в сентябре в Ростовской области

Синоптик Назарова заявила о заморозках в сентябре в Ростовской области

1 сентября 2023, 06:13
Фото: 1MI
В Ростовской области сентябрь будет теплым, а в конце месяца могут прийти заморозки, сообщила представитель Гидрометцентра Елена Назарова.

Rostov.Kp со ссылкой на слова Назаровой пишет, что в сентябре температура воздуха в Ростовской области будет выше обычной. Количество осадков окажется примерно такое же, хотя по северу и востоку возможен небольшой дефицит. В первой декаде месяца не ожидается существенных дождей.

Ночью будет от 12 до 20 градусов тепла, но в некоторых районах окажется прохладнее до +9 градусов. Днем температура будет колебаться от +23 до +30 градусов, а в начале сентября в некоторых районах может достигать +33 градусов.

Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогоды
Узнать подробнее

Во второй и третьей декадах сентября местами ожидаются дожди. Ночью станет прохладнее, от +10 до +15 градусов, иногда даже до +4-6 градусов. В третьей декаде на севере и востоке области утром возможны заморозки от 0 до -2 градусов. Днем во второй декаде температура воздуха будет составлять от +20 до +26 градусов, а в третьей декаде от +12 до +18 градусов.

Ранее в Ростове из-за сильного ветра ветки дерева рухнули на припаркованные автомобили.

Читайте также:
Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогодыВласти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогодыМалиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Осадки#Автомобили#Дожди#Гидрометцентр#Температура#Ночь#Сентябрь#Заморозки#День
Подпишитесь
Политолог рассказал, что изменится в ЧВК «Вагнер» если его возглавит уроженец Дона
31 августа, 16:26
Ростовский следователь Артур Мирзоян после обысков скрылся от силовиков
31 августа, 16:44
Энергосистемы Ростовской области и Кубани назвали перегруженными и дефицитными
31 августа, 17:17
На экстремала из Ростова Евгения Чеботарева завели дело
31 августа, 16:15
«Зарыли в землю от фашистов»: история памятника Кирову в Ростове
31 августа, 20:55