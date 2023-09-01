Синоптик Назарова заявила о заморозках в сентябре в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Rostov.Kp со ссылкой на слова Назаровой пишет, что в сентябре температура воздуха в Ростовской области будет выше обычной. Количество осадков окажется примерно такое же, хотя по северу и востоку возможен небольшой дефицит. В первой декаде месяца не ожидается существенных дождей.
Ночью будет от 12 до 20 градусов тепла, но в некоторых районах окажется прохладнее до +9 градусов. Днем температура будет колебаться от +23 до +30 градусов, а в начале сентября в некоторых районах может достигать +33 градусов.
Во второй и третьей декадах сентября местами ожидаются дожди. Ночью станет прохладнее, от +10 до +15 градусов, иногда даже до +4-6 градусов. В третьей декаде на севере и востоке области утром возможны заморозки от 0 до -2 градусов. Днем во второй декаде температура воздуха будет составлять от +20 до +26 градусов, а в третьей декаде от +12 до +18 градусов.
Ранее в Ростове из-за сильного ветра ветки дерева рухнули на припаркованные автомобили.