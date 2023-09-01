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Стартовал прием заявок на конкурс «Умная стипендия» банка «Центр-инвест»

Стартовал прием заявок на конкурс «Умная стипендия» банка «Центр-инвест»

1 сентября 2023, 12:11
Фото: freepik.com
Стартовал прием заявок на конкурс «Умная стипендия» банка «Центр-инвест»
С 1 сентября можно подать заявку на ежегодный конкурс «Умная стипендия» от банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО».

Студенты, показавшие лучшие результаты, станут получателями стипендии на сумму 50 тысяч рублей. Кроме того, они смогут пройти стажировку в «Центр-инвесте», а также обучиться у экспертов Акселератора банка. Счастливчиками станут 250 человек.

Участниками конкурса могут стать бакалавры, магистранты и аспиранты, которым еще не исполнилось 27 лет. Допускаются обучающиеся на очной форме в одном из 22 вузов-партнеров.

Всего предусмотрели два этапа отбора. На первом, который пройдет с 1 по 30 сентября 2023 года, нужно заполнить анкету на портале стипендии, рассказать о своих успехах в учебе и научной сфере, а также раскрыть собственные идеи для бизнеса.

Во втором этапе все участники, которые смогли пройти первый отбор, должны сделать и разместить в соцсетях видеопрезентацию о себе и своем бизнес-проекте.

Добавим, что Фонд увеличил свой капитал до суммы в 207 миллионов рублей в прошлом году. Тогда число претендентов на стипендию достигло рекордной отметки в 9 тысяч человек. Большинство проектов были связаны с трансформацией экономики и улучшением условий труда, что соответствует 8-й Цели устойчивого развития.

Распределение проектов конкурса по Целям устойчивого развития показывает, что молодежь юга страны заинтересована в поддержке актуальных вопросов современного мира. Вместе с этим молодые люди готовы оказывать помощь в их решении.

За все время в конкурсе приняли участие более 30 000 студентов из 17 вузов из нескольких регионов, в том числе Ростовской области, Кубани, Волгоградской и Нижегородской областях.

Сам банк «Центр-инвест» активно внедряет модель ESG ответственного бизнеса в экономике трансформации. Банк поддерживает образовательные и культурные проекты, создает необходимые условия для развития талантов.

Реклама. ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

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