Стартовал прием заявок на конкурс «Умная стипендия» банка «Центр-инвест»

Всего предусмотрели два этапа отбора. На первом, который пройдет с 1 по 30 сентября 2023 года, нужно заполнить анкету на портале стипендии, рассказать о своих успехах в учебе и научной сфере, а также раскрыть собственные идеи для бизнеса.