Стартовал прием заявок на конкурс «Умная стипендия» банка «Центр-инвест»

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Студенты, показавшие лучшие результаты, станут получателями стипендии на сумму 50 тысяч рублей. Кроме того, они смогут пройти стажировку в «Центр-инвесте», а также обучиться у экспертов Акселератора банка. Счастливчиками станут 250 человек.
Участниками конкурса могут стать бакалавры, магистранты и аспиранты, которым еще не исполнилось 27 лет. Допускаются обучающиеся на очной форме в одном из 22 вузов-партнеров.
Всего предусмотрели два этапа отбора. На первом, который пройдет с 1 по 30 сентября 2023 года, нужно заполнить анкету на портале стипендии, рассказать о своих успехах в учебе и научной сфере, а также раскрыть собственные идеи для бизнеса.
Во втором этапе все участники, которые смогли пройти первый отбор, должны сделать и разместить в соцсетях видеопрезентацию о себе и своем бизнес-проекте.
Добавим, что Фонд увеличил свой капитал до суммы в 207 миллионов рублей в прошлом году. Тогда число претендентов на стипендию достигло рекордной отметки в 9 тысяч человек. Большинство проектов были связаны с трансформацией экономики и улучшением условий труда, что соответствует 8-й Цели устойчивого развития.
Распределение проектов конкурса по Целям устойчивого развития показывает, что молодежь юга страны заинтересована в поддержке актуальных вопросов современного мира. Вместе с этим молодые люди готовы оказывать помощь в их решении.
За все время в конкурсе приняли участие более 30 000 студентов из 17 вузов из нескольких регионов, в том числе Ростовской области, Кубани, Волгоградской и Нижегородской областях.
Сам банк «Центр-инвест» активно внедряет модель ESG ответственного бизнеса в экономике трансформации. Банк поддерживает образовательные и культурные проекты, создает необходимые условия для развития талантов.
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