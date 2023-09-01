Три человека погибли и двое пострадали в аварии с иномаркой в Батайске

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В ночь на 1 сентября на улице Грузинской 18-летний парень за рулем Volkswagen Polo превысил скорость и не справился с управлением. Это привело к тому, что он врезался в кирпичный забор.
«В аварии погибли водитель, а также две 18-летние пассажирки, находившиеся на заднем сиденье. Травмы получили еще двое пассажиров в возрасте 18 и 19 лет, их доставили в больницу», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в машине никто не был пристегнут ремнями, из-за этого погибших выбросило из транспорта. Оказалось, что водитель получил права в декабре 2022 года, а в апреле его их лишили за управление машиной без номеров.
Через три месяца автолюбитель вернул себе права. Сейчас по факту аварии проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.
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